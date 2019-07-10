Samanyolu Haber /Gündem / AKP ile MHP'ye "af" sözünü hatırlattı: Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? /10 Temmuz 2019 11:49

AKP ile MHP'ye "af" sözünü hatırlattı: Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurduğu Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi'nden önce verdiği af sözü şu ana kadar yerine getirilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi affın de yer aldığı yargı paketinin ekim ayına ertelenmesine tepki gösterdi.

AKP ile MHP'ye "af" sözünü hatırlattı: Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) verdikleri af sözünü tutmaları için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda çağrıda bulundu. 

Af çıkmadan TBMM'nin tatile girmesinden hüzün duyanlar olduğunu söyleyen Özgür Özel, AKP ve MHP sıralarına dönerek, “Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Geçen sene 24 Haziran seçimlerinden önce affı ortaya atıp, cezaevinde yatan kişilerin onların yakınlarının duygularını istismar edip daha sonra bu konuda hiçbir şey yapmayanlar, nereye gidiyorsunuz?” diye sordu.

ÖZEL: SİZE OY VEREN MAHKUM YAKINLARINI ALDATTINIZ

Seçmene af konusunda MHP ve AKP’nin söz verdiğinin altını çizen Özel, “24 Haziran’da size oy veren mahkum yakınları kendilerini aldatılmış, kandırılmış ve istismar edilmiş hissediyorlar yazıklar olsun.” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) verilen sözlerin de tutulmadığını kaydetti.
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