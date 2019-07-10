AKP ile MHP'ye

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) verdikleri af sözünü tutmaları için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda çağrıda bulundu.





Af çıkmadan TBMM'nin tatile girmesinden hüzün duyanlar olduğunu söyleyen Özgür Özel, AKP ve MHP sıralarına dönerek, “Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Geçen sene 24 Haziran seçimlerinden önce affı ortaya atıp, cezaevinde yatan kişilerin onların yakınlarının duygularını istismar edip daha sonra bu konuda hiçbir şey yapmayanlar, nereye gidiyorsunuz?” diye sordu.





ÖZEL: SİZE OY VEREN MAHKUM YAKINLARINI ALDATTINIZ





Seçmene af konusunda MHP ve AKP’nin söz verdiğinin altını çizen Özel, “24 Haziran’da size oy veren mahkum yakınları kendilerini aldatılmış, kandırılmış ve istismar edilmiş hissediyorlar yazıklar olsun.” ifadelerini kullandı.





Özgür Özel emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) verilen sözlerin de tutulmadığını kaydetti.