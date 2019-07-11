Ekrem İmamoğlu'ndan istifa çağrısı

23 Haziran istanbul seçimlerinde İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, görevlerinden istifa eden belediye bürokratlarının belediye iştiraklerindeki pozisyonlarını bırakmadıklarını belirterek, "İstifa edenlerin iştiraklerde görevleri var. Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz? İnsanlar iştiraklerdeki yönetimden de İBB yönetiminden de bize hesap soracak. Şu an itibariyle bizim hızlıca iştiraklere hakim olmamız lazım. Umuyorum yanlışlarından dönerler." dedi.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) istifalar ara ara devam ediyor. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek de dün görevinden istifa etmişti.





İBB'deki istifalar dün Başkan Ekrem İmamoğlu'na soruldu. İmamoğlu, iştirak şirketleri ile toplantılar yapacaklarını belirterek şunları söyledi:





"İstifa edenlerin iştiraklerde görevleri var. Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz? İnsanlar iştiraklerdeki yönetimden de İBB yönetiminden de bize hesap soracak. Şu an itibariyle bizim hızlıca iştiraklere hakim olmamız lazım. Umuyorum yanlışlarından dönerler."





İMAMOĞLU'NUN İSTİFA ETMESİNİ İSTEDİĞİ İSİMLER

İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından görevlerinden istifa eden genel sekreter, yardımcıları ve daire başkanları İBB'nin şirketlerindeki görevlerini ise bırakmadılar. Şirketlerdeki yöneticiler bu görevleri nedeniyle "huzur hakkı" adı altında bir ödeme de alıyorlar. İmamoğlu'nun istifa çağrısı yaptığı o isimlerin İBB iştiraklerindeki görevleri İTO kayıtlarına göre şöyle:





Eski İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İGDAŞ'da yönetim kurulu başkanı

Genel sekreter yardımcılarından Muzaffer Hacımustafaoğlu, Otobüs A.Ş. yönetim kurulu başkanı

Mevlüt Bulut, Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı

Süleyman Karalı, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu başkanlığı yapıyor

Nihat Macit, KİPTAŞ yönetim kurulu başkanı

Çağatay Kalkancı, Belbim A.Ş. yönetim kurulu başkanlığı görevinde

Eyyüp Karahan, Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Kültür Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı

Adil Karaismailoğlu da İstanbul İmar A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor

Hukuk müşaviri Ali Karaaslan İstanbul Enerji A.Ş. yönetim kurulu başkanı

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek de İSPARK A.Ş. yönetim kurulu başkanı.