Samanyolu Haber /Gündem / Müdür, okulu kiraya verdi, Okula icra geldi... /11 Temmuz 2019 11:57

Müdür, okulu kiraya verdi, Okula icra geldi...

İstanbul’un Beykoz İlçesi Çavuşbaşı Mevkii’nde bulunan Beykoz Anadolu Lisesi’ne dün icra ekipleri gitti. Sebebi ise okulun eski müdürünün, okulun iki katını tekstil firmasına kiraya vermesi.

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CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, mahkemeye taşınan olayı “Aziz Nesinlik bir hikaye daha” diyerek Twitter hesabından şöyle anlattı:

“Anadolu Lisesi'nin zemin ve bodrum katı, 2004'te Okul Müdürü Osman Bey tarafından, bir tekstil atölyesine 5 yıllığına kiralanır. Şirket okulda 8.5 ay faaliyet yürütür. Sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, firmaya ve okula ihtarname yollayarak ilgili alanların ‘okul birleştirmesi yapılacağı' için boşaltılmasını ister. Konu yargıya taşınır. Mahkeme, kiracıyı haklı bulur ve kiracının 8.5 milyon lira zarara uğradığını tespit eder. Firma, hem zararın temini hem okuldaki yerine taşınmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurur.”



6 GÜN SÜRE VERİLDİ

Okulun ticarethane gibi kullanılmasına tepki gösteren CHP'li Barış Yarkadaş şöyle devam etti:

“Ancak MEB, ‘Biz böyle bir parayı ödeyemeyiz, sorununuzu okul yönetimiyle çözün' der. Firma dün, İcra Dairesi çalışanları ile 600 öğrencili okula gidip icra başlattı. Okuldaki yaz okulu öğrencileri de dışarı çıkarıldı. Araya giren kişiler sayesinde, kiracı firma, okulun alt katının kendilerine teslim edilmesi için 6 gün süre tanıdı. Firma, iş kaybı olduğu gerekçesiyle günlük 6 bin lira zarar temini talep etti. Okul yönetimi bunu kabul etmek zorunda kaldı. Okulu kiraya veren Osman Bey, şu an bir İmam Hatip'te müdür.”


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