Yaptırım zincirinde sıra F-35'lerde mi?

Rhode Island’ın Demokrat milletvekili, iki ay önce Washington Türkiye büyükelçiliği önünde göstericilere saldırılarda bulunulması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaları da olaya karışmasından dolayı bu satışı engellemeye çalışıyor. Saldırıya karışan korumalar ve kişiler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Demokrat milletvekili, bu saldırılar nedeniyle F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye satışını engellemek istiyor.





Dışişleri Komisyonu üyesi David Cicilline, yasağın uygulanması için, geçtiğimiz ay Silahlı Hizmetler Komitesince kabul edilen 2018 Ulusal Savunma Yetki Yasası’nda bir değişiklik yapılmasını önerdi. Komitenin, çeşitli konularda olmak üzere toplam 90’dan fazla değişiklik önerdiği bildirildi.





Çarşamba günü yapılacak toplantıda bunun mümkün olup olmadığı yapılacak oylamayla belirlenecek. Gerekli değişiklikler onaylandıktan sonra ancak, tasarı Senato kararına sunulabilecek.





Türkiye, F-35A tipi uçak tiplerinden yüzden fazlasını satın almak istiyor. Bunlardan ilkini ise Türkiye, 2018 yılında teslim almayı bekliyor.





Cicilline’in önerdiği değişiklik, Washington’da göstericilere saldıran Türk yetkililerinin etkili soruşturulup yargılanıncaya kadar, uçakların Türkiye’ye teslim edilmesinin önüne geçmesini kapsıyor.





F-35A tipi uçakları üreten şirket olan Lockheed’in havacılık başkan yardımcısı Orlando Carvalho ise, geçen ay düzenlenen Paris Hava Fuarı’nda verdiği bir röportajında, bu iddiaların aksine şirketin mevcut programına bağlı kalacağını, hatta Türkiye’de yaşanan siyasi karışıklığa rağmen, F-35 tipi savaş uçaklarının satışı ile ilgili gerekli şartların mevcut olduğunu ileri sürdü.





Washington Hattı