Samanyolu Haber /Gündem / ABD Kongresi'nden Erdoğan'ın korumaları ile ilgili şok mektup! /09 Eylül 2017 09:12

ABD Kongresi'nden Erdoğan'ın korumaları ile ilgili şok mektup!

Amerika Kongresi Dışilişkiler Komitesinin Cumhuriyetçi partili başkanı Ed Royce ile Demokrat Partili kıdemli üyesi Eliot Engel, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a bir mektup göndererek, BM Genel Kurulu için 10 gün sonra New York’a varması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık bir mesaj gönderilerek, yanında getireceği korumaları ve polislerinin bir kez daha Mayıs ayında yaşanan şekilde bir olaya neden olmamaları yönünde uyardı.

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Cuma günü gönderilen mektupta Komite liderleri, Erdoğan’ın korumalarının 2011 yılında BM’de ve 2016 yılında Brookings’de, 2017 yılında ise Rezidans önünde şiddet göstermeleri hatırlatılarak, Dışişleri Bakanlığının ‘açık bir şekilde, diplomatik bir notla, Türk delegasyonu ve yanındaki güvenlik personeli daha ABD’ye gelmeden iletilmesini talep ettiler.

Washington Hattı'nın haberine göre mektup ayrıca Mayıs ayı sonunda Kongre’de 397’ye karşı sıfır oyla geçen ve Erdoğan’ın korumalarını kınayan öneriyi hatırlattı.

Mektup ayrıca, Mayıs ayında olaylara karışan Erdoğan korumalarının muhakkak surette vizelerinin reddedilmesi ve ülkeye ayak basmamaları yönünde güvence istedi.


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