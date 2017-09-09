ABD Kongresi'nden Erdoğan'ın korumaları ile ilgili şok mektup!

ABD Kongresinden Dışişlerine Mektup: Erdoğan’ın Korumaları Ayak Basmasın!





Cuma günü gönderilen mektupta Komite liderleri, Erdoğan’ın korumalarının 2011 yılında BM’de ve 2016 yılında Brookings’de, 2017 yılında ise Rezidans önünde şiddet göstermeleri hatırlatılarak, Dışişleri Bakanlığının ‘açık bir şekilde, diplomatik bir notla, Türk delegasyonu ve yanındaki güvenlik personeli daha ABD’ye gelmeden iletilmesini talep ettiler.





Washington Hattı'nın haberine göre mektup ayrıca Mayıs ayı sonunda Kongre’de 397’ye karşı sıfır oyla geçen ve Erdoğan’ın korumalarını kınayan öneriyi hatırlattı.





Mektup ayrıca, Mayıs ayında olaylara karışan Erdoğan korumalarının muhakkak surette vizelerinin reddedilmesi ve ülkeye ayak basmamaları yönünde güvence istedi.







