Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Flaş! Flaş! Zafer Çağlayan ABD'deki Zarrab iddianamesine girdi /07 Eylül 2017 07:38

Flaş! Flaş! Flaş! Zafer Çağlayan ABD'deki Zarrab iddianamesine girdi

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ABD’de görülen Rıza Sarraf ­davasına sanık olarak eklendi.

Zafer Çağlayan'dan saat açıklaması

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından dava dosyasına konan ek iddianamede Zafer Çağlayan'ın yanı sıra, Halkbank eski genel müdürü Süleyman Aslan, aynı bankanın Uluslararası Operasyonlardan sorum Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ve Rıza Sarraf'ın çalışanı Abdullah Happani de bulunuyor. Bu şekilde Sarraf davasında yargılanan sanık sayısı ikisi tutuklu olmak üzere dokuz kişiye çıktı.
Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da sanık olarak Sarraf davasında yargılanacağını Twitter hesabından duyurdu.



?Sarraf davasındaki ek iddianamede aralarında Çağlayan'ın da bulunduğu isimlerin, İran'a uygulanan ambargoyu delmekten 5 yıl. Karapara aklamaktan 20 yıl, bankacılık sistemini zarara uğratmaktan 30 yıl olmak üzere toplam 55 yıl hapis cezasıyla yargılanacakları belirtildi.



'ON MİLYONLARCA DOLARLIK RÜŞVET ALDI'

İddianamede, Çağlayan'ın on milyonlarca dolarlık nakit ve mücevheri rüşvet olarak aldığı iddia edildi.
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