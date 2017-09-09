Kürsüde çirkinlik üstüne çirkinlik

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’in Selçuk ilçesinde açılış törenine katıldı. Yıldırım’dan önce kürsüye çıkan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na yönelik protestolar başladı. Bunun üzerine, “Bu proje sayın Başbakan kadar benim de projemdir. Adam gibi durun” diyen Kocaoğlu daha sonra töreni terk etti. Başbakan Yıldırım ise Kocaoğlu için, “Sinirden bir şeker çıktı, vitesler attı. Ama öfke onun olsun, sevgi bizim olsun” dedi.

BAŞBAKAN KADAR BENİM DE PROJEM’





Kürsüye gelmeden önce kendisine laf atıldığı belirtilen Kocaoğlu, konuşması sırasında da “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları ile protesto edildi. İZBAN hattının Torbalı’dan Selçuk’a kadar uzattıklarını söyleyen Kocaoğlu bu tepkiler üzerine, “Bu projenin anası da babası da İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir, uygulayıcısı da Başbakan’dır. Ayıptır, ayıptır. Bu yaptığınız 40’ı geçti. Sizlerin oyuyla, yüzde 56 oyla seçilmiş belediye başkanıyım. Siz nezaket kuralları içinde beni dinlemek zorundasınız. Bu proje sayın Başbakan kadar benim de projemdir. Bu böyle bilinmelidir. Adam gibi durulması gerekiyor. Adam gibi durun” dedi. Aziz Kocaoğlu, daha sonra konuşmasını sürdürmeden töreni terk etti.





‘ERDOĞAN, SEVGİSİNE TAHAMMÜL EDEMEYENLER VAR’





Başbakan Yıldırım ise, töreni terk eden Aziz Kocaoğlu için “tahammülsüz” dedi. Yıldırım, “Sevgili Selçuklular, Başkan niye sinirlendi, anladınız mı? Demek ki Recep Tayyip Erdoğan sevgisine hala tahammül edemeyenler var, biliyorsunuz Aziz Başkan’ın şekeri var. Sinirden bir şeker çıktı, vitesler attı. Ama öfke onun olsun, sevgi bizim olsun. Hoşgörü İzmir’in olsun” şeklinde konuştu.





KOCAOĞLU: BİZ YAPTIK PROGRAMI BASINDAN ÖĞRENDİK







Aziz Kocaoğlu ise olayın ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Kocaoğlu, projeyi yerel yönetimin geliştirdiğini, bakanlıkla ise yüzde 50 ortak olmalarına karşın Selçuk’taki programı basından öğrendiklerini kaydetti. Yine de bunu gündem yapmak istemediklerini kaydederek, kürsüye çıktığında bazı gruplardan “in aşağı” ve “konuşma” gibi seslerin yükseldiğini, hatta yuhalandığını dile getirdi. Yıldırım dahil hiçbir AK Partili yöneticinin bu grupları susturmaya yeltenmediğini belirten Kocaoğlu, “Diğer taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı’na tezahürat yapıldı. Ben bu tezahürata tepki göstermedim, göstermem de. Bu, benim kişiliğimle bağdaşmaz. Ama Sayın Başbakan, sanki orada yokmuş ve bana yapılan o sataşmaları duymamış gibi, benim tepkimi Sayın Cumhurbaşkanı’na yapılan tezahürata bağladı ki, bunu şiddetle reddediyorum. Sayın Başbakan’a yakıştıramadım” dedi.







