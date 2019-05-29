474 milyon TL kıyakta son perde

Bilkent Şehir Hastanesi'ne verilen "hasta garantisi" sebebiyle kapatılan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yemekhanesinde çalışan 400 kişi işsiz kaldı.





Numune Hastanesi’nin güvenlik hizmetlerinden sorumlu personelin de işten çıkarılacağı iddia ediliyor.





Bilkent Şehir Hastanesi’nin mart ayında açılmasının ardından kapatılan hastanelere Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi de eklendi.





GEÇİLMEYEN KÖPRÜYÜ İŞLETEN ÇEÇEN VE ORTAKLARI İHYA EDİLECEK





Bilkent Şehir Hastanesi ihalesini İbrahim Çeçen'e ait IC Içtaş İnşaat ile ortakları Dia Holding, Fzco ve CCN Holding kazanmıştı.





Çeçen, aynı zamanda İstanbul Boğazı'na inşâ edilen ve geçiş ücretinin dolar üzerinden hesaplandığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de işletmecisi.





SENELİK 473,9 MİLYON TL ÖDENECEK





Sağlık Bakanlığı ile imzalanan mukaveleye göre devlet Çeçen ve ortaklarına her sene 240 milyon TL'si kira, 233 milyon 900 bin TL'si hizmet bedeli olmak üzere 473 milyon 900 bin TL ödeyecek.





Ankara Numune Hastanesi'nin 1936 yılında çekilmiş fotoğrafı.





HASTALAR ALELACELE TABURCU EDİLMİŞTİ





138 yıllık tarihi Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alelacele taburcu edilen hastaların ardından hastane personeli de mağduriyet yaşadı. Numune’nin kapanması ile taşeron firmaya bağlı yaklaşık 400 yemekhane personeli işten çıkarıldı.





Bilkent Şehir Hastanesi’nde “ihtiyaç olmadığı” belirtilerek işten çıkartılan yemekhane personelinin ardından hastanenin tamamen boşaltılması ile güvenlik hizmetlerinden sorumlu onlarca personel de işsizlik tehdidi ile karşı karşıya kalacak.





Numune Hastanesi'ne ait bina ve arsanın alışveriş merkezi için kullanılacağı iddia ediliyor.





YÜZLERCE İŞÇİ RAMAZAN'DA İŞSİZ KALDI





SES Genel Sekreteri Pınar İçel Çepe, Birgün gazetesine verdiği mülakatta, “Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nde 100’e yakın işçinin işinden olması dolayısıyla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi işçilerinde de tedirginlik hâkimdi. Nitekim yine önceki taşınmalarda görüldüğü üzere yüzlerce işçi işinden oldu.” dedi.





Yüzlerce emekçinin daha işsiz kalma tehdidiyle yüz yüze olduğuna dikkat çeken Çepe, özellikle kadroya alınmayan taşeron sağlık işçilerinin risk altında olduğunu kaydetti.





KADROYA GEÇEMEDİLER





Çepe, “Taşerondan kadroya geçiş esnasında ‘personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri’ ve ‘yaklaşık maliyetinin yüzde 70’lik kısmının personel gideri olması’ gerektiğini belirten maddelere uymadıkları için kadro dışı kalan radyoloji, laboratuvar, kan alma, sterilizasyon, yemekhane gibi bölümlerde çalışan işçiler şimdi de ekonomik kriz koşullarında işsizlikle yüz yüze.” diye konuştu.