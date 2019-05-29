Hırsızlar demir köprüyü çaldı

Rusya’da daha önce tren köprüsü olarak kullanılan demir köprünün hırsızlar tarafından çalındığı belirtildi.





Köyün ortasından geçen Umba nehri üzerine Sovyetler Birliği döneminin başlarında tren yolu köprüsü olarak inşâ edilen köprü, demiryolunda seferlerin durmasından bu yana halk tarafından yaya geçidi olarak kullanılıyordu.





Ayakları beton ortası ise demirden olan köprünün yerinde olmadığını gören köylülerin yetkililere haber vermesi üzerine soruşturma başlatıldı.





SSCB DÖNEMİNDE İNŞÂ EDİLMİŞTİ





Köylüler, köprünün Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde Kirovsk-Lovozero şehirleri arasındaki demiryolu hattının bir parçası olduğunu, tren seferleri kaldırıldıktan sonra yaya köprüsü olarak kullanıldığını belirtti.





Turistlerin ve bisikletçilerin sık sık köprüyü kullandığını köprünün çalınmasıyla köye turist gelmeyeceğini belirten köylüler, yakın kasabalarda hurda depolarının bulunduğuna dikkat çekerek köprünün hurdacılar tarafından çalınmış olabileceğini iddia etti.