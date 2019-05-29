Samanyolu Haber /Dünya / Hırsızlar demir köprüyü çaldı /29 Mayıs 2019 13:43

Hırsızlar demir köprüyü çaldı

Köylüler bir sabah uyandığında nehrin üzerindeki demir köprünün olmadığını fark etti. Savcılık "pes" dedirten hırsızlığın fâillerini yakalamaya çalışıyor.

SHABER3.COM

Rusya’da daha önce tren köprüsü olarak kullanılan demir köprünün hırsızlar tarafından çalındığı belirtildi. 

Köyün ortasından geçen Umba nehri üzerine Sovyetler Birliği döneminin başlarında tren yolu köprüsü olarak inşâ edilen köprü, demiryolunda seferlerin durmasından bu yana halk tarafından yaya geçidi olarak kullanılıyordu. 

Ayakları beton ortası ise demirden olan köprünün yerinde olmadığını gören köylülerin yetkililere haber vermesi üzerine soruşturma başlatıldı. 

SSCB DÖNEMİNDE İNŞÂ EDİLMİŞTİ

Köylüler, köprünün Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde Kirovsk-Lovozero şehirleri arasındaki demiryolu hattının bir parçası olduğunu, tren seferleri kaldırıldıktan sonra yaya köprüsü olarak kullanıldığını belirtti. 

Turistlerin ve bisikletçilerin sık sık köprüyü kullandığını köprünün çalınmasıyla köye turist gelmeyeceğini belirten köylüler, yakın kasabalarda hurda depolarının bulunduğuna dikkat çekerek köprünün hurdacılar tarafından çalınmış olabileceğini iddia etti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hırsızlar demir köprüyü çaldı Sonraki Haber >>

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp "Her şey güzel olacak" dedi

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı

'Binali Yıldırım Başkan Olursa 'Yürüme, Kaldırım Vergisi' gelir '

'Binali Yıldırım Başkan Olursa 'Yürüme, Kaldırım Vergisi' gelir '

Yeni 100 ve 200 eurolar piyasaya sürülüyor

Yeni 100 ve 200 eurolar piyasaya sürülüyor

Tekne minibüse çarptı o anlar kamerada

Tekne minibüse çarptı o anlar kamerada

Meczubun adı TSK'da... Erlere Sedat Peker'li yürüyüş kararı saydırdılar

Meczubun adı TSK'da... Erlere Sedat Peker'li yürüyüş kararı saydırdılar

Nagehan Alçı'nın yanındaki sunucu: Nagehan'ın CHP alerjisi var

Nagehan Alçı'nın yanındaki sunucu: Nagehan'ın CHP alerjisi var

Miktofonu açık kalan ünlü sunucudan Erdoğan'a olay sözler

Miktofonu açık kalan ünlü sunucudan Erdoğan'a olay sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:21:14