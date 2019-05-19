Osmangazi’nin vatandaşa aylık bedeli 12 bin TL

Geçiş garantisi verilen yatırımlardan biri olan Osmangazi Köprüsü, cüzdan yakıyor. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Köprüden bir vatandaşın 30 gün çift yön geçmesi, 401 liradan 12 bin liraya mal oluyor. Çift yön geçiş ücretinin, 201 lirasını vatandaş direk ödüyor, 200 lirasını da vatandaştan aldığı vergiyle devlet ödüyor. Aynı vatandaş, Fatih Sultan Mehmet ya da Boğaziçi Köprüsü'nden geçse, 8 lira 75 kuruştan ayda 262 lira ödüyor” dedi.

Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretinin 35 dolar, Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretinin ise 4 dolar karşılığı Türk Lirası olduğunu hatırlatan Akar, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Biri 1 milyar 300 milyon dolara, diğeri 1 milyar 245 milyon dolara yapıldı. İnşaat maliyeti aynı olan iki yatırımdan biri neden 4 dolar, diğeri 35 dolar? Geçiş garantisi nedeniyle sadece 2018 yılında Hazine'den ödenen para, Osmangazi Köprüsü için 1 milyar 412 milyon lira… Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 463 milyon lira, Avrasya Tüneli için de 155 milyon lira.”





YILDA 6.3 MİLYAR ÖDENDİ





Akar, yolcu ve geçiş garantisi verilen havaalanları, köprü ve tüneller ile “Hazinenin soyulduğunu” savundu ve verilen yolcu garantileri nedeniyle devletin kasasından 2018 yılında 6.3 milyar lira ödenmek zorunda kalındığını vurguladı. Akar, sözlerine şöyle devam etti:





1 LİRA ÇIKMAYACAK DEDİLER: ‘Cebimizden 1 lira çıkmayacak' dediler ama Hazine'den 6.3 milyar lira ödemek zorunda kaldık. Bu yılsonunda İstanbul Havalimanı için ödeyeceğimiz garanti miktarı da 600 milyon Euro olacak.





MAAŞIMIZ YETMEZ: Osmangazi Köprüsü'nden bir vatandaş 30 gün çift yön geçerse 401 liradan 12 bin lira ödemek zorunda. 401 liralık çift yön geçiş ücretinin, 201 lirasını vatandaş direk ödüyor, 200 lirasını da vatandaştan aldığı vergiyle devlet ödüyor. Yani yine vatandaş ödüyor. Fatih Sultan Mehmet ya da Boğaz Köprüsü'nden geçerse 8 lira 75 kuruştan ayda 262 lira ödüyor. Osmangazi'ye kimsenin maaşı yetmez. Dünyada eşi benzeri yok.





MALİYET AYNI ÜCRET FARKLI: Osmangazi Köprüsü'nde günde 40 bin araç geçiş garantisi, Avrasya Tüneli'nde 70 bin araç garantisi var. Osmangazi'den geçiş ücreti 35 dolar, Avrasya'dan 4 dolar. Biri 1 milyar 300 milyon dolara, diğeri 1 milyar 245 milyon dolara yapılmış. İnşaat maliyeti aynı olan tünel ve köprü ama niye biri 4 dolar, diğeri 35 dolar?





KASA NASIL BOŞALIYOR: Kütahya, Uşak ve Afyon illerinin nüfusundan fazla garanti verilen Zafer Havalimanı'nda bir iç hatlar yolcusunun garanti bedeli 2 Euro, dış hatlar yolcusunun garanti bedeli 10 Euro. İstanbul Havalimanı'nda ise, iç hatlarda 5 Euro, dış hatlarda 20 Euro.