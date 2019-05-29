Samanyolu Haber /Gündem / Bayrama erken terhis sözü tutulmadı /29 Mayıs 2019 14:30

Bayrama erken terhis sözü tutulmadı

Yeni askerlik düzenlemesi, bayram sonrasına bırakıldı. Binlerce askerin erken terhis beklentisi de yerine getirilememiş oldu.

SHABER3.COM

AKP’nin hazırlayarak Meclis’e sunduğu ve “Bayramdan önce yasalaşacak. Yasanın çıkmasıyla 6 aylık tüm askerler erken terhis olabilecek” sözü yerine getirilemedi.

Söz konusu teklifinin bayramdan sonra TBMM’de görüşüleceği öğrenildi.

Yeni askerlik yasası teklifi ile ilgili partiler arasında gerçekleşen görüşme sonrasında tüm partiler kendileri açısından itirazlarını dile getirdi. CNN TÜRK’ten Ünal Kaya’nın verdiği bilgilere göre; tüm bu itirazların sonucunda ortak bir kararla 5 parti de yeni askerlik sistemi ile ilgili teklifin bayramdan sonra TBMM gündemine gelmesi konusunda anlaştılar.

Teklifte şunlar yer alıyor:

ERKEN TERHİS: Yeni sistemde askerlik 6 aya düşürülecek. Bu süreyi dolduranlar kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler. Eğer devam etmek isterse 6 ay daha devam edebilecek.

YEDEK ASTSUBAYLIK: Meslek yüksek okulunu bitirenler de yedek astsubay olarak görev yapabilecekler. Görevlerinin sonunda yine kendilerinin talebi ve uygun kadro oluşması durumunda devam edebilecekler.

BEDELLİ PARASI PEŞİN: Bedelli askerlik bugünkü rakamlarla 31 bin lira gibi bir paraya denk geliyor. Bu para peşin ödenecek. Bedelli kalıcı hale geliyor. Yaş sınırı kalkıyor. 20 yaşını dolduran her erkek vatandaşı bedelli askerlik yapabilir. Erteleme yaşlarını geçirmemek kaydıyla herkes başvurusunu yapabilir. Yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar bedelliden yararlanamayacaklar.

GÜNLÜK 10 TL CEZA: Her vatandaşın zamanı geldiğinde gidip gerekli bildirimlerde bulunması gerekiyor. Bir vatandaş gelmediği her gün için 10 TL ceza ödeyecek. Eğer kendi isteğiyle gelirse bu ceza 5 TL’ye indirilecek.
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