Yalancı ve müfteri ilan edildi

Erdoğan hayranı Hakan Albayrak'ın "Erdoğan’ın doğrularını besleyip yanlışlarının önüne geçen akil adamların, parti yönetiminden ve hükümetten bir bir uzaklaştırılması eleştiriliyor. Gittikçe yükselen bir tepki var. Bu tepki şimdilik homurtu halinde ama ‘kuvveden fiile çıkması’ an meselesi" dediğini yazan AKP'li Ahmet Kekeç, "Karar yazarı, Erdoğan’ı 'yaklaşmakta olan' bir şeyle tehdit ediyor" ifadesini kullandı. Kekeç, Albayrak'ın Akif beki'nin kovulmasında Erdoğan'ın rolü olduğuna dair imasına sert çıkarken Albayrak'ı da müfteri ilan etti.







''Karar yazarı yalan söylüyor. Yani, Beki’yi Erdoğan ya da çevresinden “birilerinin”kovdurduğunu söyleyerek açıkça “iftira” atıyor.'' diye yazan Kekeç şöyle devam etti:







''Birinci ağızdan ikrar gelmediği sürece, ben, ikinci ihtimalin geçerli olduğunu düşünüyorum.





Karar yazarı iftira atıyor!





Burada, Hürriyet gazetesi yetkililerine, mağdur Akif Beki’ye ve elbette Erdoğan’a söz düşüyor.





İşin aslını açıklamalılar...





Birinci ihtimal geçerliyse, yani Akif Beki Erdoğan’ın baskısı sonucu Hürriyet’ten kovulduysa, bu durumda isabet kaydedilmediğini, müdahalenin boşa gittiğini söylemek zorundayız.





Benim bir müdahale yetkim olsa, yazdıklarıyla etki uyandırmayan Akif Beki’yi değil, daha “etkili” isimleri kovdururdum.





Demek ki Erdoğan işi bilmiyor!''







