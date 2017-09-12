'Tekrar Cumhurbaşkanı adayı bile olmayabilir'

"Türkiye'de çok değişik bir kişi Cumhurbaşkanı olabilir'in üzerinde ısrarla duruluyor ve kafa patlatılıyor" diyen Takan, sözlerinin devamında "Gelişmeler nereye gider? Burası Ankara. Çok şey konuşulur" ifadesini kullandı.





Ahmet Takan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:





Evet!.. 19 Eylül'de başlayacak ABD gezisi sonrası çok önemli bir makas değişimi olabilir. Trump kayıtsız şartsız bir "okey" demesi karşılığında R. Erdoğan'dan çok şey koparabilir. Karşılığında "işler yürüsün ama sizin milletin hemen uyanmaması için forslu uçağında kabin ekibi gazetecilerine bize yüksek perdeden sallamaya devam et" diyebilir!..





Başkentte, bizlerin sizlere kulis diye aktardığımız yerler o kadar karıştı ki... İnanamayacaksınız belki!.. R. Erdoğan'ın bir daha Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı bile iddia edilmeye başlandı. "Türkiye'de çok değişik bir kişi Cumhurbaşkanı olabilir"in üzerinde ısrarla duruluyor ve kafa patlatılıyor. Gelişmeler nereye gider?.. Burası Ankara... Çok şey konuşulur... Pek çok kez yaşayarak şahit olmuşumdur; "büyük sürpriz", "sürpriz olur" dediğimiz şeyler gün olup gerçek olmuştur. Bekleyelim bakalım!..







