Almanya'daki Türk cinayetlerinin baş sanığına müebbet talebi

Almanya'da federal savcı Herbert Diemer açıkladığı mütalaasında Neo Nazilerin 10 kişiyi öldürmekle suçlandığı NSU davasının hayattaki tek sanığı Beate Zschäpe için ömür boyu hapis cezası istedi.

Savcı, 42 yaşındaki Zschäpe'nin 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk, biri Yunan, biri de Alman polis memuru olmak üzere 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün üyesi olduğunu belirtti.

Zschäpe diğer 2 örgüt üyesiyle birlikte cinayetlerde yer aldığı suçlamalarını reddediyordu.

Avukatı Zschäpe'nin 2011'de polisle girdikleri çatışmada öldürülen diğer 2 örgüt üyesi Uwe Mundlos ve Uwe Boehnhard'ı cinayetler sırasında durdurmadığı için 'kendini suçlu hissettiğini' belirtmişti.

ZSCHAPE DİĞER 2 ÖRGÜT ÜYESİNİN FANATİK DÜNYA GÖRÜŞÜNÜ PAYLAŞIYOR'





Savcı Herbert Diemer, Münih'teki mahkemede yaptığı açıklamada Zschäpe'nin ölen diğer 2 örgüt üyesinin 'fanatik dünya görüşünü' paylaştığını ve amaçlarının 'rastgele cinayetlerle göçmenler arasında terör ve korkuyu yaymak' olduğunu belirtti.





Savcılık Zschäpe'yi NSU üyeliği ve örgütün cinayetlerinin yanı sıra aralarında iki bombalı saldırı ve 15 banka soygununun da olduğu suçlara delil karartma, mali yardım ve örgüt üyeleri ile evini paylaşarak barınak sağlama gibi yollarla yardım etmekle de suçladı.



