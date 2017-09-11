Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan hayranı yazardan AKP'ye sert adalet eleştirisi /11 Eylül 2017 13:56

Erdoğan hayranı yazardan AKP'ye sert adalet eleştirisi

Bir dönem Erdoğan'ın en sıkı savunucularından Hakan Albayrak yandaş gazetede sert bir yazı yazdı

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Bir dönem Erdoğan'ın en sıkı savunucularından olan ancak AKP'ye yönelik eleştirileri nedeniyle Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmenliği görevinden uzaklaştırılan Hakan Albayrak, Karar'da yazdığı köşe yazısında Erdoğan ve AKP'nin politika ve söylemlerindeki çelişkilere dikkat çektiği yazısında eski AKP'ye özlem duyanların arttığını savundu.

Mavi Marmara gemisinde yer alan gazetecilerden olan ve yakın zamana kadar Tayyip Erdoğan ve AKP politikalarının en sıkı savunucularından biri olan Hakan Albayrak, AKP'nin başta İsrail politikası olmak üzere bir çok konuda attığı geri adımlar üzerine partiye yönelik eleştiriler yapmaya başlamıştı. 

Bu leştirileri üzerine kurucusu olduğu Diriliş Postası'nın Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınan Hakan Albayrak, bir süre sonra KARAR gazetesinde yazmaya başladı. Albayrak, bugünkü yazısında ise son dönemde AKP içinde yaşanan 'metal yorgunluğu' tartışmaları hakkında Erdoğan ve AKP'yi en sert eleştiren yazılardan birine imza attı.

Bir süredir Ak Troller tarafından 'Reis'e ihanet etmekle' suçlanan Albayrak, yazısında Erdoğan'ın söylemlerindeki çelişkilere dikkat çekti ve "Erdoğan daima “Gurur, kibir bize yakışmaz” diyor, “tevazu ehli” olmanın gereğine işaret ediyor. Ne var ki “Sen kimsin?”i, “Haddini bil!”i de dilinden düşürmüyor." diyerek çelişkilere dikkat çekti.
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