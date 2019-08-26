Samanyolu Haber /Gündem / Ya şimdi sesim olun ya da eşim ölünce kimse haber yapmasın /26 Ağustos 2019 15:37

Ya şimdi sesim olun ya da eşim ölünce kimse haber yapmasın

Kanser hastalığının en ağır safhasında olmasına rağmen cezaevinden tahliye edilmeyen edebiyat öğretmeni Özgür Doğan'ın eşi, kanunların verdiği bir hakkı kullanma talebine duyarsız kalınması karşısında sosyal medyada veryansın etti.

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İzmir Kırıklar Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Özgür Doğan kanser hastalığının son safhasında bulunmasına rağmen tahliye edilmiyor. 

EŞİ İÇİN SON BİR ÇAĞRI YAPTI

Özgür Doğan'ın eşi S. Doğan, bu duruma sosyal medya hesabından veryansın etti: “Belki birkaç gün sonra Özgür Doğan’ın ihmalle ölümü duyulacak! Ya şimdi sesime ses olun yada eşime bir şey olursa kimse benim ve eşimin haberini yapmasın.” 

S. Doğan çaresizliğinini şu sözlerle dile getirdi: "Beş aydır nadir bir tür olan ve çok hızlı yayılan kanserle tek başına mücadele eden bir baba."

Beş ay önce kanser teşhisi konulan ve İzmir Adli Tıp’ın vereceği rapor için bekletilen edebiyat öğretmeni Özgür Doğan, cezaevinden gönderdiği son mektuplarından birinde eşi ve çocukları için duyduğu teessürü ifade etti. 

Edebiyat öğretmeni Özgür Doğan, ağır kanser hastası olmasına rağmen tahliye edilmiyor.

ÖZGÜR ÖĞRETMEN: BENİ EN ÇOK ÜZEN ŞEY...

“Burada beni en çok üzen şeylerin en başında gelen senin küçük yavrularımızla tek başına kalmış olman." diyerek hicranını eşi ile paylaşan Özgür öğretmen, "Her biri ayrı bir dünya olan üç küçük yavrumuzla yalnız başına kalman her yiğidin kaldırabileceği kolay bir imtihan değil, farkındayım." ifadelerini kullandı. 

Bold Medya'nın haberine göre Özgür öğretmen aynı mektupta, "Biz zerrece şüpheye ve ümitsizliğe düşmeden bu şiddetli meşakkatlere karşılık büyük mükafatlara nasip olunacak inşallah.” diye yazmıştı.

ELDEN BİR ŞEY GELMİYOR

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avında 35 ay önce tutuklanan Doğan mektubunda en büyük imtihanlarından birinin esarete sabır olduğunu da ifade etti.


İşte edebiyat öğretmeni Özgür Doğan'ın cezaevinden eşine yazdığı mektupta geçen o satırlar:

“Benim sınavım esarete, bulunduğum yere hasretliğe sabır. 

Çocuklarımızın en güzel çağlarını görememeye, onlara, sana doya doya sarılamamaya, kana kana koklayamamaya, yanınızda olamamaya, senin durumunun çok zor olduğunu bilmenin verdiği ızdıraba dair sabır benim imtihanım. 

Hiç kolay değil imtihanım ama ne yaparım. Elden bir şey gelmiyor. 

Lütfu da hoş sabrı da hoş.”

ÜÇ ÇOCUĞU BABA YOLU GÖZLÜYOR

16 yıllık edebiyat öğretmeni olan Özgür Doğan, Marmara Üniversitesi'nde edebiyat alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra Celal Bayar Üniversitesi'nde doktorasına devam ediyordu. 

Arapça ve Farsça olmak üzere iki dil bilen Doğan’ın Nesibe (12), Muaz Rahmi (5), Sevde (3) adında 3 çocuğu bulunuyor.
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