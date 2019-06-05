Ya S-400 ya da F-35!

Rus hava savunma sistemi S-400'ün satın alınması ile Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında patlak veren krizde henüz mutabakata varılamadı.





Konuya dair son açıklama ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison’dan geldi. Hutchinson Türkiye’yi uyararak hem S-400 hem de F-35 alınamayacağını belirtti.





ABD'NİN NATO DAİMİ TEMSİLCİSİ: KARARINIZI VERİN

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, CNBC kanalında durum değerlendirmesi yaptı.





Hutchison, Türkiye’nin S-400’leri satın almasının Rusya’nın bir planı olduğunu belirterek, “Rusya NATO müttefikliğini bozmak ve zayıflatmak için birçok yol aramaya devam ediyor." dedi.





"Rus savunma sistemi ile F-35 savaş uçaklarının aynı ordu kontrolünde olması kabul edilemez." diyen Hutchison, "Bir karar vermek zorundasınız. Birini ya da ötekini seçebilirsiniz ama ikisini birden alamazsınız." ifadelerini kullandı.





Hutchison, Türkiye’nin ortak olduğu ve resmi alıcısı olduğu F-35 programına karşı S-400’lerin bir tehdit unsuru olduğunu dile getirdi.





PUTİN'İN SÖZCÜSÜ PESKOV: BU BİZİM MESELEMİZ DEĞİL





Dün akşam aktarılan haberlerde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitriy Peskov Moskova Yönetimi’nin çalışma grubuyla ilgili bilgilendirilip bilgilendirilmediğine ilişkin soruya, “Ankara’nın bize bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim meselemiz değil.” cevabını verdi.





Sputnik’in haberine göre; Peskov şöyle konuştu: “Bizim işimiz ve Türk partnerlerimizin işi, Türkiye’ye S-400 sevkıyatı yapılmasına ilişkin anlaşmanın gerçekleştirilmesi.”



