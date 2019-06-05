Samanyolu Haber /Dünya / Ya S-400 ya da F-35! /05 Haziran 2019 16:15

Ya S-400 ya da F-35!

S-400 krizinde bir açıklama daha ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison’dan geldi. Hutchinson Türkiye’yi uyararak hem S-400 hem de F-35 alınamayacağını belirtti.

Senatör Menendez: Umarım Erdoğan, ABD'nin blöf yapmadığını anlar

Rus hava savunma sistemi S-400'ün satın alınması ile Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında patlak veren krizde henüz mutabakata varılamadı. 

Konuya dair son açıklama ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison’dan geldi. Hutchinson Türkiye’yi uyararak hem S-400 hem de F-35 alınamayacağını belirtti.

ABD'NİN NATO DAİMİ TEMSİLCİSİ: KARARINIZI VERİN 
 
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, CNBC kanalında durum değerlendirmesi yaptı. 

Hutchison, Türkiye’nin S-400’leri satın almasının Rusya’nın bir planı olduğunu belirterek, “Rusya NATO müttefikliğini bozmak ve zayıflatmak için birçok yol aramaya devam ediyor." dedi. 

"Rus savunma sistemi ile F-35 savaş uçaklarının aynı ordu kontrolünde olması kabul edilemez." diyen Hutchison, "Bir karar vermek zorundasınız. Birini ya da ötekini seçebilirsiniz ama ikisini birden alamazsınız." ifadelerini kullandı.

Hutchison, Türkiye’nin ortak olduğu ve resmi alıcısı olduğu F-35 programına karşı S-400’lerin bir tehdit unsuru olduğunu dile getirdi.

PUTİN'İN SÖZCÜSÜ PESKOV: BU BİZİM MESELEMİZ DEĞİL

Dün akşam aktarılan haberlerde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitriy Peskov Moskova Yönetimi’nin çalışma grubuyla ilgili bilgilendirilip bilgilendirilmediğine ilişkin soruya, “Ankara’nın bize bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim meselemiz değil.” cevabını verdi.

Sputnik’in haberine göre; Peskov şöyle konuştu: “Bizim işimiz ve Türk partnerlerimizin işi, Türkiye’ye S-400 sevkıyatı yapılmasına ilişkin anlaşmanın gerçekleştirilmesi.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ya S-400 ya da F-35! Sonraki Haber >>

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

Bu nasıl bayram namazı

Bu nasıl bayram namazı

Süleyman Soylu’ya Trabzon’da protesto: "Akıllı ol Soylu"

Süleyman Soylu’ya Trabzon’da protesto:

İmamoğlu'nun tartıştığı genç AKP reklamlarında oynamış

İmamoğlu'nun tartıştığı genç AKP reklamlarında oynamış

Ümitsizliğe düşmeye neden gerek yok?

Ümitsizliğe düşmeye neden gerek yok?

"Generalleriniz var ya, hepsi Erdoğan'ın arkasında eşek gibi saf tutuyor"

Davutoğlu'ndan 'yeni parti' daveti: Yeni bir hâl

Davutoğlu'ndan 'yeni parti' daveti: Yeni bir hâl

Çöl sıcağına pervaneli çözüm

Çöl sıcağına pervaneli çözüm

Venedik'te facia ucuz atlatıldı

Venedik'te facia ucuz atlatıldı

Yeğenlerini, akrabalarını ve şoförlerini doldurmuşlar belediyeye...

Yeğenlerini, akrabalarını ve şoförlerini doldurmuşlar belediyeye...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:22:02