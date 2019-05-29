Samanyolu Haber /Gündem / S-400 krizinde ilk adım ABD, Türk pilotların F-35 eğitimini askıya alıyor /29 Mayıs 2019 09:24

S-400 krizinde ilk adım ABD, Türk pilotların F-35 eğitimini askıya alıyor

Ankara ABD’nin itirazlarına rağmen Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararından vazgeçmezken, ABD’nin Türk pilotların gelişmiş F-35 savaş uçakları eğitimini askıya almayı ciddi bir şekilde düşündüğü belirtildi.

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NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye, Türkiye’nin S-400 satın alma planları nedeniyle aylardır anlaşmazlık yaşıyor. ABD S-400’lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve F-35’lerin güvenliğini tehlikeye atacağını söylüyor.


Reuters’a konuşan konuya yakın iki kaynak nihai kararın henüz verilmediğini söyledi.

Bu adımın atılması için Türkiye’nin S-400 alımından vazgeçmediği yönündeki işaretler izleniyor.

Savunma Bakanı Hulusi Akar 22 Mayıs’ta yaptığı açıklamada “S-400 eğitimleri için Rusya’ya askeri personel gönderdik, gönderiyoruz, göndereceğiz… Önümüzdeki aylarda da gitmeye devam edecekler” diyerek, Rus askeri personelin de Türkiye’ye gelebileceğini belirtmişti.


Türk pilotlar, F-35’leri kullanmayı öğrenmek için ABD’nin Arizona eyaletindeki Luke Askeri Üssü’nde eğitim alıyor. Eğitimlerinin askıya alınması durumunda pilotların ABD’den ayrılmak zorunda kalıp kalmayacakları, yoksa Türkiye’nin F-35 programındaki geleceğine ilişkin nihai karar verilene kadar üste kalmalarına izin verilip verilmeyeceği belli değil.
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