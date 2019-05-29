Samanyolu Haber /Dünya / S-400'de geri adım yok /29 Mayıs 2019 12:07

S-400'de geri adım yok

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'ü almasına karşı çıkıyor ve müeyyide kararı alacağını belirtiyor. Türkiye ve Rusya teslimat tarihinde herhangi bir gecikme olmayacağını kaydediyor.

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Kremlin Sarayı Sözcüsü Dimitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimatının planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını kaydetti.

Peskov, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin talebi doğrultusunda S-400'lerin teslimatının öne alındığına dikkati çekti.

PESKOV: HER ŞEY PLANLANDIĞI GİBİ

Teslimatın planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade eden Peskov, “Her şey planlandığı şekilde ilerliyor ve herhangi bir gecikme söz konusu değil.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir süre önce yaptığı açıklamada, Amerik Birleşik Devletleri'nin (ABD) itirazlarına rağmen Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alacağını ve ilk teslimatın haziran ayında yapılacağını ifade etmişti. 
 
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