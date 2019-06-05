Samanyolu Haber /Ekonomi / Uzun vadeli belirsizliğe alışın /05 Haziran 2019 16:23

Uzun vadeli belirsizliğe alışın

JP Morgan Varlık Yönetimi’nden Alexander Treves, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden fitilini ateşlediği ticaret savaşında belirsizliklerin arttığını vurguladı.

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JP Morgan Varlık Yönetimi’nden Alexander Treves Amerika-Çin arasındaki devam eden ticaret savaşına dair belirsizliklere dair yorumlarını paylaştı.

Birkaç ayda bu belirsizliklerin çözülmeyeceğini belirten Treves, en çok konuşulan noktalardan biri olan resesyona (ekonomik durgunluk) da değindi.

JP MORGAN: RESESYON RİSKİ GÖRMÜYORUZ

Treves, CNBC kanalına verdiği mülakatta enflasyon görünümünün açık bir biçimde problem olmadığını düşündüklerini söyledi ve çok yakında ortaya çıkacak bir resesyon riski görmediklerini dile getirdi.

Treves Asya piyasalarındaki hisse senetleri cephesinde ise geçtiğimiz yılın ikinci yavaşlayan şirket getirilerinin bu yılın başında toparlandığını, ancak Amerika’dan gelen yeni Gümrük Vergisi açıklamalarıyla yeniden ılımlı bir hale büründüğüne işaret etti. 

Asya’da hisse senetleri piyasalarındaki ana hareketlendirici unsurun ticaret gelişmeleri olduğunu vurguladı.

UZUN VADELİ BELİRSİZLİĞE HAZIRLIKLI OLUNMALI

G-20’de veya sonrasında gelecek bir anlaşma hakkında ne düşündükleri sorulan Treves’in ilk etapta uzun vadeye yayılmış bir belirsizliğe hazırlanmak ve alışmak gerektiğinin altını çizdi. 

Bu belirsizliğe alışılırsa ve ona göre pozisyon alınırsa anlaşmanın ne zaman olacağından bağımsız hareket etmek kolaylaşır yorumunda bulundu. 

Kendilerinin de örneğin Asya yatırımlarında ticaret savaşından daha az etkilenecek fonlara ve şirketlere yatırım yaptıklarını belirtti.
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