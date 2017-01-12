Samanyolu Haber /Ekonomi / Ver parayı al Türk vatandaşlığını /12 Ocak 2017 11:10

Ver parayı al Türk vatandaşlığını

Ekonomiyi batıran AKP şimdi sıcak para akışının kesilmesinin ardından parayla vatandaşlık satma kararı aldı.

Dolarları kim topladı?


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türk vatandaşlığı kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe göre; 

- en az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı üç yıl satılmaması şerhiyle satın alan, 

- en az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yapan 

- en az 3 milyon dolar tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı belgelenen veya bu tutarda devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı tespit edilen yabancılara Türk vatandaşlığı verilecek.  

Değişiklikle, en az 100 kişilik istihdam oluşturduğu belgelenen yabancıların da Türk vatandaşlığı almaya hak kazanacağı hüküm altına alındı.

ZARRAB DA PARA ÖDEMİŞTİ
Türkiye'de yolsuzluk ve rüşvetten suç üstü yakalanan ama baştacı edilen, ABD'ye ziyaretinde ise tutuklanan İranlı iş adamı Reza Zarrab'ın da ailesini bakanlara para ödeyerek Türk vatandaşlığına geçirdiği ortaya çıkmıştı. 
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