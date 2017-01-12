Osmangazi Köprüsü'nden vatandaşa bir kazık daha





Osman Gazi Köprüsü açılmış ancak dolar bazlı ve araç geçiş garantili sözleşme nedeniyle hem geçiş fiyatları fahiş olmuştu hem de yeterli araç geçmeyince Hazine büyük zarara girmişti.





İNDİRİM YAPARKEN İNDİRİM YAPILAMAZ MADDESİNİ UNUTTULAR

Hükümet her gün ödemek zorunda kaldığı garanti araç geçişinden kaynaklı zararı düşürebilmek ve köprüden geçişi bir nebze artırmak için, yılbaşında Osmangazi Köprüsü'nde fiyatların düşürdü. Geçişler yüzde 30 arttı. Ancak bu kez de imzalanan diğer sözleşme nedeniyle işler sarpa sardı.





İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), fiyat indirimini Washington'da mahkemeye taşıma kararı aldı. Konunun yurtdışında mahkemeye taşınma sebebi ise İDO'nun yabancı ortağı Souter Investments. İDO'da yüzde 30 oranında pay sahibi olan İngiltere merkezli şirketle imzalanan sözleşmeye göre, köprü geçişlerinde herhangi bir indirim yapılamaz.





HAZIRLIĞINI TAMAMLADI





Otoyol A.Ş. tarafından işletilen Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücretinin 42 dolar (121 TL) olması gerektiğini ancak bu rakamın 18 dolara (64 lira) çekildiğini belirten Souter Investments, uluslararası tahkim mahkemelerine önbaşvuruda bulundu. Dava dosyasında sadece Osmangazi Köprüsü'ndeki indirimler de yer almıyor. İngiliz şirketin, İDO'nun en kârlı rotalarında başka firmaların sefer yapmasına izin verilmesi gibi konuları da ihale şartnamesine aykırılık gerekçesiyle dava dosyasına eklediği öğrenildi.





'İHALEDE BİZE GARANTİ VERİLMİŞTİ'





Washington'daki davayı İDO'nun ana hissedarı olan Tepe- Akfen grubun yöneticileri de doğrulayarak, şu açıklamayı yaptılar: "Davayı biz değil yabancı ortağımız açıyor. 2011'de gerçekleşen İDO ihalesine girerken konsorsiyum üyelerine köprünün geçiş ücretinin 42 dolar + KDV garanti edildi. Biz de bu garantiyi alarak özelleştirmede yüksek fiyatlara çıktık."





TAHKİM SÜRECİ

Tahkim'in, garantili sözleşme nedeniyle İDO'nun zarara uğratılması nedeniyle gün başına ceza kesmesi bekleniyor. Faiziyle birlikte on milyonlarca dolara tekabül edecek bu ceza, Osmangazi Köprüsü nedeniyle uğrayan zararla birleşince ortaya korkunç bir rakam çıkıyor.





İDO 861 MİLYON DOLARA SATILDI





İDO'nun özelleştirilme ihalesini 2011'de 861 milyon dolar ile Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu kazanmıştı.





OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 1.1 MİLYAR DOLARA MAL OLDU





2009'da Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkan Gebze- Orhangazi-İzmir Otoyolu projesini, Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi, Yüksel ve Göçay'dan Otoyol A.Ş. kazanmıştı. Köprü 1.1 milyar dolara mal oldu.