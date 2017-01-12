Samanyolu Haber /Gündem / Altın Dolar'la yarışıyor! /12 Ocak 2017 11:10

Altın Dolar'la yarışıyor!

Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altınının fiyatı 1.000 TL'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Erdoğan: İçinden geçtiğimiz günler döviz alınacak değil döviz bozulacak günler...

Altın Dolar'la yarışıyor!

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 247, Cumhuriyet altını 1.010 liradan satılıyor. Bu rakamlarla altın tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Serbest piyasada altının gram fiyatı, uluslararası piyasada altının onsunun 1.200 doları aşması ve dolar kurunun yükselişinin etkisiyle tarihi zirvesi olan 151,6 lirayı gördü.

Dün yüzde 2,2 artarak yükselişini üst üste 5'inci güne taşıyan gram altın günü 148,2 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, bugün rekorunu 151,6 lirayı taşımasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 1,5 primle 150,5 lirada dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 247, Cumhuriyet altını 1.010 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise ABD başkanlığına seçilen ve 20 Ocak'ta koltuğa oturacak Donald Trump'ın dün akşamki açıklamalarının ardından yükselişe geçerek 23 Kasım 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 1.201 dolara çıktı.

Trump'ın açıklamalarının finansal piyasalara ilişkin belirsizlik algısını yükselttiğini ve yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri gelişmiş ülke tahvilleri ve altına yöneldiklerini kaydeden analistler, ons altının 1.215 dolar seviyesinin direnç, 1.190 dolar seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.
<< Önceki Haber Altın Dolar'la yarışıyor! Sonraki Haber >>

Meclis'teki kavga böyle başladı

Meclis'teki kavga böyle başladı

Kaplan: Yere batsın saraylarınız, yere batsın başkanlığınız

Kaplan: Yere batsın saraylarınız, yere batsın başkanlığınız

AKP'li ve CHP'li vekiller yumruklaştı

AKP'li ve CHP'li vekiller yumruklaştı

Ulan alın açık kullanıyorum!

Ulan alın açık kullanıyorum!

3 erkek vekil bir kabinde ne yapıyordunuz?

3 erkek vekil bir kabinde ne yapıyordunuz?

MHP'liler de oylarını AKP'lilere gösteriyor

MHP'liler de oylarını AKP'lilere gösteriyor

Giysi katlama makinesi iki ay içinde piyasada

Giysi katlama makinesi iki ay içinde piyasada

Öğrencilerden öğretmen ve müdür yardımcısına dayak

Öğrencilerden öğretmen ve müdür yardımcısına dayak

Donmuş göle düşen geyik yavrusunu zor kurtardılar

Donmuş göle düşen geyik yavrusunu zor kurtardılar

Kızıl pandaların kar keyfi

Kızıl pandaların kar keyfi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:30:38