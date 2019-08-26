Vatandaşın aldığı ücret eridi: Okul malzemelerine enflasyon oranının üzerinde zam





Birgün’ün haberine göre kırtasiye malzemelerine gelen zamlar enflasyon oranının çok üzerinde. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyonu hesaplarken kullandığı 418 maldan oluşan tüketici sepetinde okul ihtiyacı için gerekli olan ürünler fahiş oranda zamlandı.





Vatandaşların enflasyon karşısında alım gücü geriliyor. 2014 yılında asgari ücret 810 lirayken bu yıldan sonra asgari ücrete yüzde 126 zam yapıldı. Ancak okul araç gereçlerinin hepsi asgari ücrete yapılan zamdan daha fazla zamlandı.





Buna göre okul defterine yüzde 329, kaleme yüzde 404, resim boyalarına yüzde 247, kırtasiye malzemelerine ise son 10 yılda yüzde 687 zam yapıldı.





AKP hükümeti enflasyonu hesaplarken 418 malı baz alıyor. Ancak bu malların içinde hacca ve umreye gidiş ücreti, altın mücevher, futbol topu da bulunuyor. Ancak dar gelirli vatandaşlar için bu malların hemen hiçbiri tüketim sepetinde yer almıyor. Buna göre son beş yılda okul malzemelerine yapılan zamlar şöyle:





“Okul defteri: Yüzde 176





Kalem: Yüzde 191





Resim boyaları: Yüzde 134





Yazım ve çizim kağıtları: Yüzde 161





Kırtasiye malzemeleri: Yüzde 520”





Asgari ücrete 2018 yılında yüzde 14,3 zam yapıldı ve bu rakam 1603 liraya çıktı. 2019’a gelindiğinde asgari ücrete yüzde 26 zam yapıldı. Şu an net asgari ücret 2020 TL. Ancak enflasyonla beraber bu zam da eridi. Son iki yılda yapılan zamlar ise şöyle:





"Okul defteri: Yüzde 69





Kalem: Yüzde 52





Resim boyaları: Yüzde 46





Yazı çizim kağıtları: Yüzde 87





Kırtasiye malzemeleri: Yüzde 57





Asgari ücret: Yüzde 43”





Geçen yıla göre kıyaslandığında ise zam oranları şöyle oldu:





“Okul defteri: Yüzde 37,4





Kalem: Yüzde 37





Resim boyaları: Yüzde 34,9





Yazı çizim kağıtları: Yüzde 28,5





Kırtasiye malzemeleri: Yüzde 32,7





Asgari ücret: Yüzde 26”