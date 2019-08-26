Hocaefendi ''Kadın, Hizmet, Entegrasyon ve Asilimilasyona Karşı Surlar'' başlıklı haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı:
* Kadın ve erkek bütün adanmış ruhlar bir seferberlik mülahazasıyla hizmet etmeliler!..
* Üslupta Hataya Düşmemeli!..
* “Umumun ızdırabını duyuyorum!..”
* Bir Kere Daha Aktif Sabır
* Beslenme kaynaklarımıza bir kere de günümüzün şartları ve ihtiyaçları açısından odaklanmalıyız!..
* Entegrasyon
* Asimilasyona Karşı Seralar
Bütün sohbetlere herkul.org ve ozgurherkul.org sitelerinden ulaşabileceğiniz gibi, bu sohbeti de hem ses/video olarak hem de yazıya dökülmüş haliyle ŞU LİNKTE bulabilirsiniz.