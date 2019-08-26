Samanyolu Haber /Kültür / 'Kadın, Hizmet, Entegrasyon ve Asilimilasyona Karşı Surlar' /26 Ağustos 2019 13:02

'Kadın, Hizmet, Entegrasyon ve Asilimilasyona Karşı Surlar'

Üç haftalık aranın ardından Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Bamteli sohbeti yayınlandı.

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Hocaefendi ''Kadın, Hizmet, Entegrasyon ve Asilimilasyona Karşı Surlar'' başlıklı haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı:

* Kadın ve erkek bütün adanmış ruhlar bir seferberlik mülahazasıyla hizmet etmeliler!..

* Üslupta Hataya Düşmemeli!..

* “Umumun ızdırabını duyuyorum!..”

* Bir Kere Daha Aktif Sabır

* Beslenme kaynaklarımıza bir kere de günümüzün şartları ve ihtiyaçları açısından odaklanmalıyız!..

* Entegrasyon

* Asimilasyona Karşı Seralar

Bütün sohbetlere herkul.org ve ozgurherkul.org sitelerinden ulaşabileceğiniz gibi, bu sohbeti de hem ses/video olarak hem de yazıya dökülmüş haliyle ŞU LİNKTE bulabilirsiniz.


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