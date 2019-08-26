Hocaefendi ''Kadın, Hizmet, Entegrasyon ve Asilimilasyona Karşı Surlar'' başlıklı haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı:





* Kadın ve erkek bütün adanmış ruhlar bir seferberlik mülahazasıyla hizmet etmeliler!..





* Üslupta Hataya Düşmemeli!..





* “Umumun ızdırabını duyuyorum!..”





* Bir Kere Daha Aktif Sabır





* Beslenme kaynaklarımıza bir kere de günümüzün şartları ve ihtiyaçları açısından odaklanmalıyız!..





* Entegrasyon





* Asimilasyona Karşı Seralar





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