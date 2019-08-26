TSK, Esed rejimi ile burun buruna

Suriye'de konuşlu Türk Ordusu unsurlarının Suriye rejim güçler tarafından kuşatılmış durumda olduğu ve İdlib'de bulunan birliğin komutanının istifa ettiği dönemde Rusya'dan Türkiye'yi bu pozisyonda zora sokacak bir açıklama geldi.





LAVROV İDLİB'DE DEVRİYE İÇİN "ANLAŞMA YOK" DEDİ





Rus Dışişleri Bakanı Lavrov bir basın toplantısında aldığı soru karşısında, "Han Şeyhun ve çevresindeki alan da dahil olmak üzere İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde yaşananlar gelirsek, desteğimizi alan Suriye ordusu herhangi bir anlaşmayı ihlal etmiyor. Hatırlatmak isterim ki herhangi bir ihlalin söz konusu olmadığını (Rusya) Devlet Başkanı Vladimir Putin defalarca söyledi." dedi.







Lavrov ayrıca, Türkiye’ye İdlib’de ortak devriye çalışması yürütülmesini önerdiklerini, ancak bu hususta şimdilik bir anlaşma sağlanamadığını belirtti.