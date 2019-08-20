31 Mart seçimleri öncesinde Gaziray Banliyo Hattı Projesinin test sürüşü sırasında trende bulunan isimlerden biri de AKP Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'di.





Uzer'le birlikte test sürüşünde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bulunuyordu. Trende bulunan heyetin halkı selamladığı sırada vatandaşlar da yol kenarında toplanmış, trendeki heyete el sallayarak karşılık veriyordu.





Gaziray hattındaki trenin seyir halinde olduğu sırada vatandaşlara el sallayan heyetten bir kişinin, "Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar" ifadeleri o anda kayıttaki kameralara yansıdı.





Olay kamuoyunda infiale yol açınca Uzer, özür dilemişti.









SEÇİM GÜNÜ ÇEKİLEN FOTOĞRAFLA YİNE GÜNDEMDE

Trendeki ifadelerinden dolayı özür dilemek zorunda kalan Uzer'in olayın üzerinden bir hafta geçtikten sonraki seçim gününde oy kullandıktan sonra okuldan çıkarken kendisine el uzatan vatandaşla tokalaştığı anda çekilen fotoğrafı Uzer'i yine gündeme getirdi.





Sözkonusu fotoğraf karesinde Uzer, belediyenin temizlik işçisi ile tokalaşırken elinin ucuyla tutarak başka yöne doğru bakıyor. Fotoğraf sosyal medyada paylaşıma sokuldu ve Uzer yeniden kamuoyunun gündemine geldi.