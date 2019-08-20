Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaşa "öküz" imasında bulunan vekil, bu fotoğrafla yine gündemde /20 Ağustos 2019 11:51

Vatandaşa "öküz" imasında bulunan vekil, bu fotoğrafla yine gündemde

Gaziantep'te Gaziray Banliyo Hattı Projesinin test sürüşü sırasında sarf ettiği "Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar" sözüyle tepki çeken AKP Milletvekili Ahmet Uzer, bu fotoğrafla yeniden gündemde..

AKP'li heyetten tren test sürüşünü izleyenlere: Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar

31 Mart seçimleri öncesinde Gaziray Banliyo Hattı Projesinin test sürüşü sırasında trende bulunan isimlerden biri de AKP Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'di.

Uzer'le birlikte test sürüşünde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bulunuyordu. Trende bulunan heyetin halkı selamladığı sırada vatandaşlar da yol kenarında toplanmış, trendeki heyete el sallayarak karşılık veriyordu.

Gaziray hattındaki trenin seyir halinde olduğu sırada vatandaşlara el sallayan heyetten bir kişinin, "Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar" ifadeleri o anda kayıttaki kameralara yansıdı.

Olay kamuoyunda infiale yol açınca Uzer, özür dilemişti.


SEÇİM GÜNÜ ÇEKİLEN FOTOĞRAFLA YİNE GÜNDEMDE
Trendeki ifadelerinden dolayı özür dilemek zorunda kalan Uzer'in olayın üzerinden bir hafta geçtikten sonraki seçim gününde oy kullandıktan sonra okuldan çıkarken kendisine el uzatan vatandaşla tokalaştığı anda çekilen fotoğrafı Uzer'i yine gündeme getirdi.
 
Sözkonusu fotoğraf karesinde Uzer, belediyenin temizlik işçisi ile tokalaşırken elinin ucuyla tutarak başka yöne doğru bakıyor. Fotoğraf sosyal medyada paylaşıma sokuldu ve Uzer yeniden kamuoyunun gündemine geldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vatandaşa "öküz" imasında bulunan vekil, bu fotoğrafla... Sonraki Haber >>

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:41:14