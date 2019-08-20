Samanyolu Haber /Dünya / Alman Sol Parti milletvekili: Almanya Türkiye'deki darbe rejimiyle işbirliğini bitirsin /20 Ağustos 2019 11:32

Alman Sol Parti milletvekili: Almanya Türkiye'deki darbe rejimiyle işbirliğini bitirsin

Alman Federal Meclisi Sol Parti vekili Ulla Jelpke, HDP'li belediyelere kayyım atanmasını eleştirerek “Hükümet darbe rejimi ile işbirliğine artık son vermelidir” şeklinde çağrıda bulundu.

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Artı Gerçek sitesinden Süheyla Kaplan'ın haberine göre aynı zamanda partinin Meclis Grubu İçişleri Politikası Sözcüsü de olan Jelpke, yaptığı yazılı açıklamada Federal hükümeti Türkiye”de işlenen suçlardan dolayı sorumlu olmakla suçladı.

Jelpke açıklamasında şunlara yer verdi:  “Erdoğan rejimi Mart ayındaki belediye seçimlerinde yaptığı seçim yenilgisinden sonra, Kürt belediye başkanlarının faaliyetlerini yasaklamış ve çalışanlarını gözaltına almıştır. Federal hükümet antidemokratik AKP-MHP rejimi ile işbirliğine derhal son vermelidir.”

BU MANEVRA MUHALEFETE KARŞI ŞİDDETLİ BİR SALDIRIDIR

Kayyım atanmasını AKP-MHP rejiminin bir manevrası olarak değerlendiren Jelpke, “Bu manevra, muhalefete karşı şiddetli bir saldırıyı temsil ediyor. AB-Türkiye mülteci anlaşmasıyla, Alman tanklarının bölgede konuşlanmasıyla, Türkiye'ye  milyarlarca avroluk destekle Kürt halkına yönelik saldırganlık savaşlarına  teslim edildi. Federal hükümet, Türkiye'de işlenen suçlara ortak edilmektedir. Merkel hükümeti Türkiye”de demokratik muhalefeti açıkça desteklemekten ziyade, darbeciler ve savaş suçlularıyla işbirliği yapmayı tercih etmektedir. Bu yönüyle federal hükümet, otokratik rejimin tarafını tutmaktadır. Kabul edilemez bir durum” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Sol Parti Federal Milletvekili Gökay Akbulut da “Kayyım atanması Türk hükümetinin  bir kez daha demokrasiden ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Tüm muhalefet şimdi HDP Genel merkezi ile dayanışma göstermeli ve AKP hükümetine karşı birlikte direnmeli! Avrupa anti-demokratik Türk hükümeti ile işbirliğini dondurmalıdır. Kayyım atanması bir darbedir” dedi. 

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