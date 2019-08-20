Havuzun hedef yaptığı Norveç Norlights Okulları denetimden geçti, “Güvenilir” onayı aldı

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Norveç’te faaliyet yürüten ve Hizmet Hareketi’ne yakınlığı ile bilinen girişimciler tarafından kurulan Norlights Education Okulları, Tenkil Süreci’nde Norveç’teki Türk makamları tarafından hedef haline getirildi. AKP hükümetine yakın medya kuruluşlarında da okullar hakkında çok sayıda olumsuz haber yapıldı.









Norveç’te kreş, okul ve lise eğitimiyle ilgilenen Norveç Milli Eğitim Müdürlüğü, ülkede faaliyet yürüten özel okullarda da düzenli teftiş yapıyor ancak Şubat 2019’da Norveç Milli Eğitim Müdürlüğü, Oslo, Drammen ve Stavanger’deki Norlights Education’a bağlı okullarda teftiş kararı aldı.





Eğitim Bakanlığı’na bağlı müdürlük, okulların son 3 yılını kapsayan muhasebe, iç denetim belgeleri, okulların yönetim kurulu protokollerini ve idarelerin ekonomik yönetimi ile ilgili tüm belgelerini ayrıntılı bir şekilde kontrolden geçirdi.









Norlights Education Okulları Genel Müdürü Fatih Mehmet Deveci, Müdürlüğün denetim kararının okullara yönelik oluşturulmak istenen algı operasyonlarına iyi bir cevap niteliğinde olduğunu söyledi. Deveci, Norveç’te eğitim faaliyetinde bulunan Norlights Education Okulları’nın Montessori ve IB’nin (İnternational Baccalaureate) tanınmış eğitim sistemleri aracılığıyla Norveçce ve İngilizce eğitim dili ile ilk ve ortaokul öğretimi sunduğunu vurguladı.





Ayrıca okulların 60 farklı ülkeden öğrenci ve öğretmene sahip olduğunu belirten Fatih Mehmet Deveci, “Bu okullar, Norveç’teki devlet okullarına önemli bir katkı sağlıyor ve 2013’ten beri Norlights Education eğitim holding grubu tarafından işletilmektedir.” şeklinde konuştu.





Şubat 2019’da Norveç Milli Eğitim Müdürlüğü’nün istediği tüm belgeleri eksiksiz teslim ettiklerini ifade eden Deveci, “Altı ay sonrasında, tüm okullar Milli Eğitim Müdürlüğü’nden olumlu cevap aldı. Yetkililer, sunulan belgelerde eksiklik veya hata bulunmadığını, şirketlerin sağlam ve güvenilir finansal yönetim gösterdiğine ve bu sebeple denetimin sona erdirildiğini bildirdi.” dedi.





15 Temmuz’dan sonra Norlights Education hakkında ortaya atılan asılsız ve kötü niyetli suçlamalara karşı Norveç Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapmış olduğu denetim sonucunun bir cevap mahiyetinde olduğunu vurgulayan Fatih Mehmet Deveci, “Bu kararla insanların zihinlerindeki soru işaretleri de giderilmiş oldu” sözleriyle yapılan denetimden alınlarının akıyla çıktıklarını belirtti.