Ünlü anket şirketi sahibine saldırı

İstanbul Mecidiyeköy’de önceki gün saldırıya uğrayan SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, “Planlı, organize bir saldırıydı.” dedi.





Bayrakçı, "Bir kasıt ve siyasi olduğu belli, çünkü üstümden bir şey çalmadılar. Basit bir omuz atmayı büyüttüler. Mecidiköy’deki Ortaklar Caddesi’nin paralelindeki sokakta oldu." ifadelerini kullandı.





PARK YERİNE GİDERKEN ÜÇ-DÖRT KİŞİ SALDIRDI





"Park yerine giderken, 3-4 kişi geçerken omuz çarptı bana bir tanesi. Ben de ‘pardon’ dedim. O da hakaretti etti, bende nasihat etmeye çalıştım. ‘Hiç mi yaşlıya saygı kalmadı. Hadi onu bırak böyle küfür edilir’ dedim, o anda saldırdılar." diyen Bayrakçı, "Saldırganlar yaya olarak kaçtı.” ifadelerini kullandı.

















NİÇİN POLİSE ŞİKÂYET ETMEDİ?





Bayrakçı saldırganları niçin şikâyet etmediğini ise şöyle izah etti: “O anda gitmedim ben şikâyet etmeye, sonra da gideyim dedim. Ancak yeni olmamış olayı ne diye anlatacağım polise diye düşündüm. Olay büyütülünce, kim saldırdıysa devamı gelir diyerek şikâyet etmedim.”





İktidar partisini, Cumhuriyet Halk Partisi'in (CHP) ve birçok siyasi partiyi eleştirdiğini ifade eden Hakan Bayrakçı, saldırının planlı olduğunu ancak kim tarafından yapıldığını bilmediğini şu sözlerle anlattı:





“Saldırı planlı. Suni bir sebepten kavga çıkarıyor ve hiçbir şey konuşmamaları da ilginç. Neye kızdığını söyler insan saldırırken. Bunlar profesyonelce saldırdılar bana.





Kimin saldırdığı konusunda net bir şey söyleyemiyorum. MHP’liler desem, ben ABD’yi, PKK’yı her tarafı eleştiriyorum. Atatürk dışında her tarafı eleştiriyorum.





Geçmişte çok kızdığım siyasi biri olabilir diye düşünüyorum. Bir rövanş gibi."





MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEMİH YALÇIN'I ELEŞTİRMİŞTİ





Habertürk’ün naklen yayınında Devlet Bahçeli’nin yardımcısı Semih Yalçın’ın kendisine yönelik sert sözlerine cevap verdiğini kaydeden Bayrakçı, "O beni çok sert eleştirdi, ben de onu eleştirdim. Herkes eleştirdi orada kendisini. Bir tek ben konuşunca kabahat oldu." dedi.





Bayrakçı, "O zaman tanıdığım birkaç ülkücü bana ‘abi yayının bitişinden önce çık’ diye uyarı amaçlı mesaj yazmışlardı. Ben ekranda başıma geleni söylüyorum. Kim olduklarını, arkalarını bilmiyorum. Ekranda olanı anlatıyorum ama hepsi de olabilir hiçbiri de olmayabilir. PKK’da olabilir ama PKK’nın sokak dayağı atacağını düşünmüyorum.” diye konuştu.





VÜCUDUNDA ÇÜRÜKLER OLUŞTU





Vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi çürükler olduğunu ifade eden Hakan Bayrakçı konuşmasını şöyle tamamladı: “Vücudumda çürük çok. Başımın sol tarafından ciddi çürükler var. Sol diz bölgemde ve vücudumun çeşitli yerlerinde çürükler var."





Bayrakçı, "Üzüldüğüm bir şey var onu söylemek isterim. Ben bu kadar kavga çıkarıp saldıracak kime, ne yaptım? diye düşünüyorum. Böyle bir şey yapmadığım sonucunu çıkarıyorum. Kim bunlar ve neden o kadar kızdırmıştım?” sorusunu yöneltti.