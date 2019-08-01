İnternete sansür için Netflix'ten ilk açıklama

Yeni yönetmelik sonrasında dijital platform üzerinden yayın yapan kanalların yoğun bir şekilde sansüre uğrayacağı ve aralarında Netflix’in de bulunduğu bazı firmaların zor durumda kalacağı söylenmişti. Netflix’den yapılan ilk açıklama şu şekilde oldu:





“İnternet yayınlarına yönelik getirilen düzenlemeyi yakından takip ediyoruz. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Bu nedenle Türk yetenekleriyle birlikte film ve dizi sektörüne yatırım yapmaya, üyelerimizin bu içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlamaya devam etmek istiyoruz.”