Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Sabahattin Önkibar’a saldıranlar serbest bırakıldı /27 Mayıs 2019 22:48

Gazeteci Sabahattin Önkibar’a saldıranlar serbest bırakıldı

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a evinin yakınında düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gazeteci Sabahattin Önkibar'a evinin yakınında düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Sabahattin Önkibar, önceki gün, Çankaya'daki evinin yakınında, aracından indiği sırada 3 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, kimlikleri belirlenen saldırganlar ile bu kişilere otomobil kiraladığı ve olayla ilişkili olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İ.Y., İ.Ü., İ.A. ve İ.K.G., savcılık sorgularının ardından 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İ.Y., İ.Ü., İ.A. ve İ.K.G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.
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