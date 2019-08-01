İstanbul Havalimanı'nda bu kez de taksi yolu çöktü

Atatürk Havalimanı'nın yolcu taşımacılığına kapatılmasından sonra 5-6 Nisan tarihlerinden itibaren operasyona başlanan İstanbul Havalimanı'nda taksi yollarından birinde çökme olduğu ortaya çıktı. Pilotların sık sık şikayetlerini dile getirmesinden sonra taksi yolunun kullanıma kapatılması kararlaştırıldı.





Dünden itiibaren NOTAM'lanan taksi yolunda iş makineleri asfalt sökme çalışmalarına başladı. And Aeround adı verilen taksi yolunun kullanıma kapatılmasından sonra uçaklar pisti kat ederek pist başına yönlendirilmeye başlandı.





Airporthaber'in haberine göre, taksi yolundaki inşaat çalışmalarının operasyonda önemli bir aksamaya neden olup olmayacağı bilinmezken bayramda beklenen yoğun trafik öncesinde pistin bakıma alınmasının sıkıntı oluşturabileceği dile getirildi.