Samanyolu Haber /Gündem / CHP'ye ikinci saldırı! /24 Nisan 2019 19:34

CHP'ye ikinci saldırı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde CHP’liler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı basın açıklamasıyla kınarken, ilçe başkanının yanına gelen bir kişi tepki gösterdi. Polisler, tepki gösteren kişiyi alandan uzaklaştırdı.

SHABER3.COM

CHP Gebze İlçe Başkanlığı, Gebze 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı.

Musa Yılmaz, ‘Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir’ yazılı pankartın önünde basın açıklamasını okurken, alanda toplananlar "Soylu istifa", "Hak, hukuk, adalet", "Kılıçdaroğlu yalnız değildir" diye slogan attı. Musa Yılmaz, “Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan bu soysuz saldırı bizlere 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Otel’de 35 canımızın yakılarak katledilmesini hatırlatmıştır” dedi.

Bu sırada Musa Yılmaz’ın yanına gelen kişi “Hangisi soysuz?” diye sordu. Musa Yılmaz, “Müsaade eder misin?” derken, müdahale bulunan kişi ise, “Etmiyorum” diyerek karşılık verdi. Partililer araya girerken, basın açıklamasına müdahale eden kişi, polisler tarafından alandan uzaklaştırılarak ekip aracına konuldu. İfadesi alınan ismi açıklanmayan kişi, daha sonra serbest bırakıldı. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'ye ikinci saldırı! Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:25:15