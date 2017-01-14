Ülkücü yazar Bahçeli'nin parti dışından emir aldığı 'o grubu' açıkladı





'KARARLARI BAŞKA BİR EKİP ALIR, BAHÇELİ UYGULAR'





Devlet Bahçeli'nin normal şartlarda irticalen gayet güzel konuştuğunu ancak mikrofonlar önünde farklı bir kimliğe büründüğünü söyleyen Bulut, 'Bahçeli buna rağmen sürekli konuşmalarını kağıttan ya da prompter'a bakarak okuyan, bir yerlerden gelen metni okuyan aslında hiçbir kararını kendisi vermeyen bir kişi' dedi.





Bu iddianın temelinin sorulması üzerine konuyu açan Bulut, ''devlet içerisinde bir yerlerden kendisine bir değerlendirme geliyor, onun bir grubu var, parti dışında başka bir grubu var. O gruptan bir değerlendirme geliyor, o değerlendirme sonucu bir karar alınıyor ve bu karar Bahçeli'ye tebliğ ediliyor, Bahçeli ise o kararı uyguluyor. Bahçeli burda bir nev'i icracı Genel Müdürler vardır ya hani şirketlerde, öyle biri. Yönetim Kurulu başkanı o değil. Asıl Yönetim Kurulu Başkanı kararı ortaklarıyla değerlendirip Bahçeli'ye veriyor, o da uyguluyor.'' dedi.





'TÜRKEŞ'İN BAHÇELİ'NİN İSTİHBARATLA İLİŞKİSİ VAR SÖZÜNÜ BÜTÜN CAMİA BİLİR'





Sunucunun Namık Kemal Zeybek'in daha önce Bahçeli için dile getirdiği 'MİT ajanlığı' iddialarını sorması üzerine Bulut şunları söyledi:





''Bu bir suçlama değildir, gerçeğin ifadesini söyledi Zeybek. Alparslan Türkeş'in ifadesidir zaten bu. Bu camiada bunu bilmeyen de yoktur. Parti dışında birileri karar alır, Bahçeli onu uygular. Benim bu kanaatimi değiştirecek 15 yılda en küçük bir emare dahi yok. Bütün izler, emareler bu bakış açısını doğrulayacak nitelikte.''





BAHÇELİ'NİN GRUBU KİM?





Devlet Bahçeliye, parti dışında aldıkları kararları uygulatan, perde önüne çıkmayan ve apaçık Erdoğan'ın politikalarına yol veren organizasyonun adı ne? Bu organizasyonun 17 Aralık sonrası salıverilen eski derin devlet ve Ergenekon sanıklarıyla nasıl bir ilişkisi var? Sıradan bir arkadaş grubu olmadığı her halinden belli olan bu gizli ekibin, Erdoğan'ı uzun süredir iktidarda tutarak devletten kolaylıkla onbinlerce memur, yargıç, asker ve polis attırarak kadro hakimiyetini tekrar ele alan Ergenekon örgütüyle ilgisi var mı?





Bahçeli'nin saç baş yolduran hamlelerini anlamak isteyenler için yukardaki sözler çok şey anlatıyor





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Yeniçağ Gazetesi yazarı Arslan Bulut, bir televizyon kanalında Devlet Bahçeli'yi anlattı.