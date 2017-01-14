Samanyolu Haber /Gündem / Kur'an kursunda dayak! /14 Ocak 2017 18:14

Kur'an kursunda dayak!

Sakarya'da Erenler ilçesinde kapatılan Çaybaşı Belediyesi'nin hizmet binasında faaliyet gösteren ve Erenler Müftülüğü'ne bağlı Hz. Musab Erkek Yatılı Kuran Kursu'ndan skandal görüntüler ortaya çıktı.

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Görüntülerde, adının Şükrü Yılmaz olduğu öğrenilen imam, bir öğrenciye şiddet uygularken görünüyor. 

Cep telefonuyla kamerasıyla çekilen görüntülerde imam, ağlayan ve acı çeken çocuğa şiddetini arttırarak vurmaya devam ediyor. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından imam Şükrü Yılmaz hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

İmam Şükrü Yılmaz'ın uzun bir süredir kuran kursunda görev yaptığı belirtildi. 
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