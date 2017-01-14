Kur'an kursunda dayak!

İslam'a en büyük zararı böyle sözde hocalar veriyor
Görüntülerde, adının Şükrü Yılmaz olduğu öğrenilen imam, bir öğrenciye şiddet uygularken görünüyor.
Cep telefonuyla kamerasıyla çekilen görüntülerde imam, ağlayan ve acı çeken çocuğa şiddetini arttırarak vurmaya devam ediyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından imam Şükrü Yılmaz hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İmam Şükrü Yılmaz'ın uzun bir süredir kuran kursunda görev yaptığı belirtildi.