Kerry'den yolsuzluk ve otoriterlik vurgulu başkanlık açıklaması







ABD Dışişleri Bakanı, AGİT toplantısında demokrasi ve insan hakları konularında kaygılarını ifade etti. Kerry isim vermeden Türkiye’de başkanlık sistemi için anayasa değişikliği girişimini eleştirdi.





Avrupa’nın güvenlik ve itikrarının konuşulduğu AGİT dışişleri bakanları zirvesine demokrasi ve insan hakları konusunda yapılan eleştiriler damgasını vurdu.

Hamburg'da 56 ülkenin katılımıyla düzenlenen 23.AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının açılış konuşmasını yapan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, üye ülkelerden AGİT’in demokratik ilkelerine sahip çıkmalarını istedi.

“Demokrasi, hukuk devleti, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı olmaksızın güvenlik de sağlanamayacaktır” diyen Steinmeier, “Değerler pusulamıza odaklanmadığımız takdirde bu fırtınalı günlerden çıkarak hedefe ulaşamayız” ifadelerini kullandı.





İSİM VERMEDİ AMA...





ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise konuşmasında isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık sistemi için anayasayı değiştirmek istemesini eleştirdi. AGİT üyesi bazı ülkelerde demokrasi ve insan hakları ihlallerinden duydukları kaygıları dile getiren Kerry şunları dile getirdi:

“Yolsuzluk artıyor. Otoriterlik artıyor. Bazı liderlerin gücünü pekiştirmek için anayasayı değiştirme hamlelerini görüyoruz. Medyanın yeni platformlarından yalan haberler yayılıyor. Bazı yerlerde işkencenin savunulduğunu görüyoruz. Bütün bunlar AGİT’in temel kurucu ilkelerine açık saldırı oluşturmaktadır. Çok açık olayım: Bağnazlık ve muhaliflere baskı kurma, susturma hiç birimiz için yeni normal olamaz. Özgürlüklerin kısıtlanması zorbalık yönetimine doğru atılmış bir adımdır.”





NEFRET SUÇU VURGUSU

Bakan Kerry, AGİT bölgesinde otoriter düşüncenin yükselişine tanık olduklarını aktarırken, “Bu yükselişe insan haklarında yaşanan gerileme, bağımsız basına kısıtlamalar, nefret suçları eşlik ediyor” dedi.

Avrupa’nın kolektif güvenliğinin ekonomik büyüme ve temel insan haklarının korunması ile doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizen Kerry, "Yurttaşlarımızın güvenliği ve refahındaki gelişmeyi AGİT’in özünü oluşturan ilkelerdeki ilerleme yoluyla sağladık” dedi. ABD Dışişleri Bakanı bu ilkeler arasında demokratik yönetim, hukuk devleti ve yolsuzlukla mücadelenin yer aldığına dikkat çekti.

Yahudi, Müslüman ve Hristiyan karşıtlığına olduğu kadar fanatizm ve her türlü hoşgörüsüzlüğe kararlı bir karşı duruş sergilediklerini anlatan Kerry, “Bu değerler asla hafife alınmamalı sonuna kadar hem sözle hem eylemde savunulmalı” dedi.

Çavuşoğlu teröre odaklandı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise konuşmasında 15 Temmuz ile terörle mücadeleye odaklandı. Çavuşoğlu, darbe girişimi gecesiyle ilgili olarak “Türk halkı darbe girişimini durdurdu, demokrasiyi savundu. Şimdi gelecekte benzer bir girişimi önlemek için, hukuk devleti sınırları içerisinde gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Tüm dostlarımıza destekleri ve ortaya koydukları dayanışma için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KAYNAK: Deutsche Welle Türkçe

