Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa da donuyor Almanya'da kışın en soğuk günü yaşandı /07 Ocak 2017 14:18

Avrupa da donuyor Almanya'da kışın en soğuk günü yaşandı

Avrupa'da kış kendini gösterdi. Almanya'da bu kışın en soğuk günü yaşandı. Bavyera'da hava sıcaklığı -26 derece olarak ölçüldü.

Avrupa da donuyor Almanya'da kışın en soğuk günü yaşandı

Alman Meteroloji Dairesi bu kış hava sıcaklığında bir rekor yaşandığını duyurdu. Almanya'nın güneyinde Bavyera eyaletinde iki noktada, Reit im Winkl ve Schorndorf'da hava sıcaklığı -26 dereceye kadar düştü. Yine Bavyera'da Oberstdorf'da ise termometre -25 dereceyi gösterdi.

Meterologlar hava sıcaklıklarının bu kadar düşmesinde Alex alçak basının etkili olduğunu belirtti. Alman Meteroloji Dairesi Bavyera'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının nispeten artacağını ve kar yağışının beklendiğini duyurdu. Yetkililer ilk karın Alpler'e düşeceğini, kar kalınlığının 35 cm. ulaşacağını kaydetti.

Polonya'da 10 kişi donarak öldü 

Almanya'nın komşusu Polonya'da da da hava sıcaklıkları düştü. Yetkililer son iki gün içinde 10 kişinin soğuklar yüzünden donarak öldüğünü açıkladı. Polonya Ulusal Güvenlik Merkezi sözcüsü Bozena Wysocka, 1 Kasım'dan bu yana ülkede 53 kişinin aşırı soğuklar yüzünden yaşamını yitirdiğini vurguladı.
Polonya'da hava sıcaklıkları perşembe gününden bu yana -20 derecede seyrediyor. Meterologlar soğuk hava dalgasının hafta sonunda da etkisini sürdüreceğine dikkat çekiyor. Polonya'da geçen yıl hava sıcaklıkları nispeten ılık seyretmesine rağmen 77 kişi yaşamını yitirmişti.
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