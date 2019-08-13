Samanyolu Haber /Gündem / Ufak bir yol kazası oldu /13 Ağustos 2019 10:22

Ufak bir yol kazası oldu

Sosyal medyada ağır hakaretlere varıncaya kadar paylaşan Bahaddin Yetkin'in İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) genel müdürü olarak tayin edilmesinin yankıları sürüyor. Yetkin tepkiler üzerine istifa etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "16 milyon İstanbullu bize inanmaya, güvenmeye devam etsin. Ufak bir yol kazası oldu. Elbette hatalar olabilir, ancak önemli olan bu hataları görüp, hızlıca düzeltmektir." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) trollerinin tweetlerini paylaşmış Bahaddin Yetkin'in İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş.’nin başına getirilmesini, "Ufak bir yol kazası oldu." ifadeleriyle değerlendirdi.

DETAYLI AÇIKLAMADAN KAÇINDI

Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımları ve AKP'den milletvekili aday adayı olması eleştirilen Bahaddin Yetkin'in İSBAK'ta İmamoğlu tarafından görevlendirilmesi ve sonrasında yaşananları Independent Türkçe'ye değerlendirdi.

Konuyla ilgili çok detaylı bir açıklama yapmak istemediğine değinen Kaftancıoğlu, "16 milyon İstanbullu bize inanmaya, güvenmeye devam etsin. Ufak bir yol kazası oldu. Elbette hatalar olabilir, ancak önemli olan bu hataları görüp, hızlıca düzeltmektir." dedi.

YETKİN İSTİFA ETMİŞTİ

Bahaddin Yetkin, sosyal medyadaki tepkilerin akabinde 9 Ağustos'ta şahsi Twitter hesabında istifa ettiğini duyurmuştu: "Gördüğüm lüzum üzerine İSBAK AŞ'deki görevimden istifa ettim." 

Yetkin, istifasının ardından, tepki çeken paylaşımlarına ilişkin yaptığı açıklamada ise "Açık söyleyeyim, ben hiçbir zaman fikirlerimden dolayı pişman değilim. Fikrimi değiştirmiş olsam da 'değiştirdim' derim." diye konuşmuştu. 

"KAMUOYUNUN GÖZETLEYİCİ OLMASINDAN MEMNUNUZ"

Yetkin'in istifasıyla sonuçlanan sürece ilişkin İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer almıştı: "Kamuoyunun, İBB ve iştiraklerinin faaliyetlerinde her zaman böyle hassasiyetle gözetleyici ve uyarıcı olmasından da büyük memnuniyet duyacağımızı belirtir, siz değerli basın mensuplarına ve halkımıza teşekkür ederiz."
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