Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'u karıştıran olay bürokrat konuştu: Fikirlerimden dolayı pişman değilim /11 Ağustos 2019 17:56

İstanbul'u karıştıran olay bürokrat konuştu: Fikirlerimden dolayı pişman değilim

İmamoğlu tarafından İSBAK'a atanmasıyla olay olan ve sonrasında istifa eden Bahaddin Yetkin'den ilk açıklama: Fikirlerimden dolayı pişman değilim

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ’ye  atanan ve  tepkilerin ardından görevinden istifa eden Bahaddin Yetkin yaptığı ilk açıklamada,  “Açık söyleyeyim, ben hiçbir zaman fikirlerimden dolayı pişman değilim.” dedi.

Bahaddin Yetkin’in sosyal medya hesapları üzerinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi  Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında yapılan hakaret içerikli paylaşımları beğendiği için eleştirilmişti. Bahaddin Yetkin, konuyla ilgili Biz10 TV’ye açıklamalarda bulundu.

Tweet’ler için pişman olmadığını vurgulayan Yetkin, attığı mesajları ortaya çıkaranları da “marjinal” olarak nitelendirdi.

Yetkin,  “İçinde bulunduğumuz teknoloji dünyasında maalesef iyi şeylere kullanabildiğimiz gibi teknolojiyi insanların geçmişlerini didik didik etmek suretiyle, haysiyet cellatlığına da kullanılabiliyor. Hayatın gerçeği, biz güçlü insanlarız” diye konuştu.

Sosyal medya paylaşımları için pişman olmadığını söyleyen Yetkin, “Fikrimi değiştirmiş olsam da ‘Değiştirdim’ Çünkü insan da her zaman aynı fikirde kalacak değil” derim.
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