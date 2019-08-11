İmamoğlu tartışılan atamayı savundu: Felsefemizde sorun yok, AKP'li olduğunu biliyorduk

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li ismi belediyede müdür makamına atama kararına ilişkin bir soruya yanıt verdi.







Bayram namazı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan İmamoğlu, "İSBAK Genel Müdürü’nün istifası ve İETT Genel Müdürü hakkında CHP’nin suç duyurusu var. İstifaların devamı gelebilir mi?" sorusunu, "Bizim atamalar ve görevlendirmelerle ilgili bir sorunumuz yok. İSBAK atamamızda da yola çıkış felsefemizde sorunumuz yok. Biz, kimsenin geçmişteki partisine, bağlı olduğu kurumlara bakmaksızın, insanların eğitimine, liyakatine bakarak hareket etmeye çalıştık. Uyum sağlayamayacağımız alanlar olduğunu tespit ettik. Son çıkan bir kısım haberler ve geçmişteki paylaşımlar… Burada baktığımız pencere oydu. Hayat felsefesi. İnsanların kişisel alanlarından bahsetmiyorum, onlara saygı duyarım. Ben geçmişte AK Partili olduğunu da biliyordum. Ama diğer bir konulardaki bir kısım fikirleri, İstanbul gibi bir kente hizmet ederken, bu kadar karma yaşamın olduğu, herkesin bir arada olduğu bir toplumla iç içe olduğu bir ortamda uyum sağlayamayacağımız duygu ve düşünceler olduğunu hissettik. Bunda ters düştüğümüz durum budur. Ve bundan dolayı yollarımız ayırdık. Diğer arkadaşlarımızla ilgili bir sorumuz yok" şeklinde yanıtladı