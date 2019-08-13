Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP'nin Çaykur saltanatı /13 Ağustos 2019 10:40

AKP'nin Çaykur saltanatı

2018 yılında 657 milyon lira zarar eden Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), reklamlar için adeta para dağıtarak toplamda 11 milyon 86 bin 458 TL harcadı.

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Bir yılda üç kez genel müdürü değişen ÇAYKUR, 2018 yılında 657 milyon 86 bin lira zarar etti. Buna mukabil ÇAYKUR, 2019 yılının ilk altı ayında reklamlar için adeta para dağıtarak toplamda 11 milyon 86 bin 458 TL harcadı. 

ÇAYKUR Nisan 2019'da “Temperli Kulplu Cam Bardak” alımı için ihaleye çıktı.

5 milyon adet Temperli Kulplu Cam Bardak alım ihalesini alan Paşabahçe ile 17 Mayıs 2019 tarihinde, 5 milyon 250 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

Rize'de bulunan Çaykur Genel Müdürlüğü, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin elinde zarar rekoru kırıyor.

HANGİ İHALELER YAPILDI?

Sözcü'nün haberine göre mayıs ayında Açık Hava Reklam Hizmeti ihalesi yapıldı. 20 günlük açık hava reklam hizmeti için 1 milyon 753 bin 758 liralık sözleşme imzalandı. 

Bir ay süreyle yayınlanacak reklam filmi için 4 milyon 592 bin liralık sözleşme imzalandı.

ÇAYKUR'un eski genel müdürü Ekrem Yüce, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. 
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