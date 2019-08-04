Uçan kaykay, Manş'ı geçti

Uçan kaykayın (hover board) mucidi Franky Zapata, Manş'ın en dar yeri olan 35 kilometrelik Dover Boğazı'nı 22 dakikada uçarak geçti.





Zapata, Fransa'daki Sangatte şehrinden yerel saatle 06:17'de uçan kaykayı ile havalandıktan 22 dakika sonra İngiltere'nin Saint Margaret Koyu'na ulaştı.







Yaklaşık 35 kilometrelik uçuşu sırasında, kaykayına yakıt ikmali yapan Zapata yakıtını sırtında taşıyor.





Frank Zapata, yakıt olarak kerosen kullandığı kaykayı ile Dover Boğazı'nı ilk geçme denemesini 25 Temmuz'da yapmış, ancak yakıt ikmali platformuna inerken dengesini kaybederek denize düşmüştü.







---





---