Son 6 ayda işe girenlerle yolumuzu ayıracağız

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Millete hizmet edebileceğim bir belediye bütçesi yapıncaya kadar, işimize yaramayan, işe gelip gitmeyen, bize PKK’lı diyen, hatta işe son 6 ayda giren çalışanlarla yollarımızı ayıracağız." dedi.







Başkan Karalar, Karaisalı ilçesinin Kızıldağ Yaylası’nda incelemelerde bulundu, halkla bir araya geldi ve Kızıldağ Köyler Arası Futbol Turnuvası'nı seyretti.





Karalar, hemşehrileriyle seçimden seçime buluşan bir belediye başkanı olmayacağını söyledi.





"BENİM İÇİN PARTİNİN ÖNEMİ YOK"





Başkan Zeydan Karalar, “Göreve geldikten sonra ilk yaptığım iş Kızıldağ Yaylası yolunu yapmak oldu. Benim için partinin önemi yok. Yeter ki ahlaklı, çalışkan, milletini seven, vatanını seven, faydalı, dürüst insan olsun. Benim yaptığım atamaların tamamına baktığınızda her partiden insan olduğunu görürsünüz. Adananın tamamının belediye başkanı olacağımızı söylemiştik ve bunun gereklerini yerine getiriyoruz, getireceğiz.” dedi.