Samanyolu Haber /Gündem / Tank-Palet'in yarısı Katarlılara verilecek... /06 Temmuz 2019 11:31

Tank-Palet'in yarısı Katarlılara verilecek...

Muhalefetin büyük tepkisiyle karşılaşan Sakarya’daki Tank-Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesinde hükümet kısmen geri adım attı.

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Sermayesi Hazine’ye, yönetim hakları ise Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) ait olan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ devreye girdi. Fabrikanın işletme hakkı ASFAT AŞ’ye devredilecek. Tank üretimini ise yine Katar ortaklı BMC yapacak. 

Ancak fabrikada yönetim ASFAT AŞ’de olacak. İşçiler de ASFAT AŞ’nin işçisi olarak kalacak. Fabrikanın özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı 20 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. 

TANK-PALET FABRİKASI SANCAK'A PEŞKEŞ ÇEKİLDİ

Kararda fabrikanın işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirileceği belirtilmişti. Süre de 25 yıl olarak açıklanmıştı. Özelleştirmede aradan geçen süreye karşın şartname hâlâ çıkmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, fabrikanın işletme hakkının BMC’ye devredildiğini açıklamıştı.

ASFAT AŞ, 17 Ocak 2018’de MSB bünyesinde bulunan 27 askeri fabrika ve 3 askeri tersanenin imkânlarını kullanarak, üretim yapmak amacıyla kurulmuştu. 

ASFAT AŞ İLE KISMİ ÇÖZÜM

ASFAT AŞ’ye ait tüm sermaye Hazine’ye ait. Ancak şirketin yönetim hakları MSB’de bulunuyor. Türk Harb-İş Sendikası da fabrikanın ASFAT AŞ’ye devredilmesini istiyordu. Hükümetten de bu yönde karar geldi. 

Fabrikanın işletim hakkı ASFAT AŞ’ye devredilecek. Bununla ilgili kararın çıktığı öğrenildi. MSB ve ASFAT AŞ’den yetkililer de geçen hafta fabrikaya giderek işçilere kararı bildirdi. 

Yeni durumda ASFAT AŞ, BMC’den üretim yapmasını isteyecek.
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