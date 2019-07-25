Uçan Fransız askeri Manş'ı aşamadı

Fransa'dan İngiltere'ye ilk motorlu uçuşun 110'uncu yıl dönümünde kendi geliştirdiği flyboard ile yola çıkan Zapata, yakıt ikmali için hazırlanan tekneye inmeye çalışırken suya düştü.





Fransız mucidin ekibinden yapılan açıklamaya göre, Zapata platformu ıskaladı ve yolculuğu yarıda kaldı. Zapata'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.





20 DAKİKADA İNGİLTERE SAHİLLERİNE ULAŞACAKTI





Başarılı olması durumunda, Franky Zapata'nın 20 dk içinde İngiltere sahillerine ulaşması bekleniyordu.





Zapata, Fransa'da 14 Temmuz ulusal bayramı törenlerinde elinde bir silahla yer almış ve basında 'uçan asker' lakabıyla anılmıştı.









2 BİN METRE YÜKSEKTE 200 KİLOMETRE HIZ





'Flyboard' adlı buluşuyla Fransız ordusuna büyük katkı sağladığı gerekçesiyle 1,3 milyon euro para ödülüne layık görülen Zapata, üzerinde beş adet jet motoru olan flyboard ile 2 bin metre yüksekliğe ve 200 kilometre hıza ulaşabiliyor.





Savunma ve Teknoloji Ajansı Başkanı Emmanuel Chiva, flyboard'u savaş durumunda zorlu arazi şartlarında mühimmat, gıda, ilaç ya da yaralı bir askerin taşınması amacıyla kullanmayı düşündüklerini belirtmişti.





Geliştirme çalışmaları devam eden flyboard hava aracını Amerika Birleşik Devletleri satın almak istemiş ancak Fransız ordusu devreye girerek bu teknolojinin ülkede kalmasını sağlamıştı.