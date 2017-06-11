Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin eğittiği ÖSO'cular Suriye'de saf değiştirip YPG'ye katıldı /11 Haziran 2017 12:20

Türkiye'nin eğittiği ÖSO'cular Suriye'de saf değiştirip YPG'ye katıldı

Türkiye'nin Fırat Kalkanı harekatı kapsamında eğittiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 60 kişi, Suriye ordusuna ve YPG'ye katıldı.

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Türkiye’nin PKK’nın Suriye kolu olarak kabul ettiği YPG’nin de içerisinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) bir yetkili, Sputnik’ten Hikmet Durgun’a yaptığı açıklamada kaçan 35 kişinin Suriye ordusuna, 25 kişinin de SDG’ye katıldığını bildirdi.

SULTAN MURAT TUGAYLARINDAN FİRAR ETTİLER

SDG yetkilisi, söz konusu ÖSO mensuplarının iki gün önce ayrıldığını kaydetti: “Bu kişiler Sultan Murat Tugayları, Muntasır Billah Tugayı, Feylek El Şam ve Alparslan Özel Kuvvetleri’ne mensuptular. Örgütlerinden 2 gün önce silahlarıyla kaçarak, bize ve Suriye rejimine katıldılar.”

Yetkili, kendilerine teslim olan ÖSO mensuplarını soruşturduklarını belirtti: “35 kişi rejime, 25 kişi de bize sığındı. Bize gelenler, El Bab ve Menbiç arasında yer alan Sekeriye köyündeki Menbiç Askeri Meclisi savaşçılarına teslim olarak, saflarımıza katılmak istediklerini ifade ettiler. Biz de şimdi bu 25 kişiyi araştırıyoruz. Eğer ciddi bir şeyleri çıkmazsa, bizimle kalabilirler.”

‘ÖSO’DAN FİRARLAR SÜRECEK’

SDG kaynaklarından edinilen bilgilere göre, firar edenler arasında Alparslan Özel Kuvvetleri komutanı Ebu Ali Reslan da bulunuyor. ÖSO komutanlarından Ebu Hayr’ın da komutasındaki savaşçılarıyla rejim güçlerine katıldığını aktaran SDG yetkilisi, ÖSO’da firarların devam edeceğini öne sürdü.

Öte yandan ÖSO da yazılı bir açıklama yayımlayarak, hırsızlık yaptığı tespit edilen bazı savaşçıların Suriye ordusuna kaçtığını iddia etti.

Kronos.news
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