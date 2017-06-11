Samanyolu Haber /Gündem / Darbede askerler gözaltına aldı, AKP ise cemaatten tutukladı /11 Haziran 2017 12:51

Darbede askerler gözaltına aldı, AKP ise cemaatten tutukladı

Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz 2016 tarihinde Tunceli’nin Hozat İlçe Kaymakamı olarak görev yapan ve darbeci askerler tarafından 51’inci Motorlu Piyade Tugayı’nda 3 saat gözaltında tutulan Bekir Demir, cemaat soruşturması kapsamında tutuklandı. Devamında daha ilginç olaylar da var

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Darbe girişimi sırasında Hozat Kaymakamı olarak görev yapan Bekir Demir, CHP’li Belediye Başkanı Celaleddin Polat, Emniyet Amiri Osman Demir ve Komiser Serdar Gençoğlu ile birlikte 51’inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’na çağrılarak, 3 saat gözaltında tutuldu. Darbe girişiminin bastırılması ardından Kaymakam Demir ve beraberindekiler serbest bırakılırken, Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Suat Erdoğmuş ve Tabur Komutanı Yarbay Cömert Boncuk, darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonunda, Kaymakam Demir ve beraberindekileri alıkoyduğu iddia edilen Kurmay Başkanı Albay Suat Erdoğmuş ve Tabur Komutanı Yarbay Cömert Boncuk hakkında, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 21’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bununla ilgili hazırlanan ve Tunceli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, 15 Temmuz gecesi Tugay Komutanlığı’nda alıkonulan Kaymakam Bekir Demir, Belediye Başkanı Celaleddin Polat, Emniyet Amiri Osman Demir ve Komiser Serdar Gençoğlu da müşteki olarak yer aldı.

GÖZALTINA ALINAN KAYMAKAM, EMNİYET AMİRİ VE KOMİSER DE CEMAATTEN DİYE TUTUKLANDI

Darbe girişimi davasında müşteki olan Kaymakam Bekir Demir, 25 Kasım günü Gülen cemaati ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak, meslekten ihraç edildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında soruşturma başlatılan Demir’in yakalanması için Sulh Ceza Hakimliği’nden yakalama kararı alındı. Yakalama kararının çıkarılmasının ardından eski Kaymakam Demir, önceki gün Tunceli’de gözaltına alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından da tutuklandı. Kaymakam Bekir Demir ile birlikte Tugay Komutanlığı’nda alıkonulan İlçe Emniyet amiri Osman Demir ve Komiser Serdar Gençoğlu’nun da meslekten ihraç edildikleri ve daha sonra tutuklandıkları ortaya çıktı. 

TEK KELİMEYLE GARABET 

Bu garabet ancak AKP Türkiyesi'ne yakışacak cinsten. Zira hem darbe mağduru olarak müşteki sıfatıyla katıldıkları darbe davasından, bir yandan tutuklu olarak yargılanılan tek rejimi ülkeye getiren AKP oldu.
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