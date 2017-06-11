Samanyolu Haber /Gündem / Katar'dan Suudi Arabistan'a şok suçlama /11 Haziran 2017 12:14

Katar'dan Suudi Arabistan'a şok suçlama

Katar'ın başkenti Doha merkezli Al Sharq gazetesinin haberinde, Mekke'deki Mescid'i Haram'ı ziyaret etmek isteyen Katarlı kişilerin Suudi yetkililerce engellendiği iddia edildi. El Cezire'nin de yer verdiği haberde Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'na Katarlı vatandaşlarca şikâyet dilekçeleri gönderildiği öne sürüldü.

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Katar’daki Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'na iletilen şikâyetler arasında, Mekke’de umre ziyaretini yapan Katar vatandaşlarının, Kabe’nin de içerisinde bulunduğu Mescid-i Haram’a girişine izin verilmediğine yönelik ifadeler yer aldığı öne sürüldü. 

Ulusal İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ali bin Damir el Merri olayı, dini ritüellerin yerine getirilmesine ilişkin insan hakları anlaşmalarınca güvence altına alınan hakların açık bir ihlali şeklinde yorumladı.

NORMALDE KONTROL YOK 

İslam dinindeki hac ibadetinin yerine getirildiği yer olan Mescid-i Haram’a girişlerde, Suudi Arabistanlı yetkililerin milliyet ya da mezheplere özel bir uygulamasının normalde olmadığı biliniyor. 

Katar basınının söz konusu iddialarına Suudi Arabistan cephesinden bir açıklama gelmedi.
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