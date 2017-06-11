Katar'dan Suudi Arabistan'a şok suçlama

Katar’daki Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'na iletilen şikâyetler arasında, Mekke’de umre ziyaretini yapan Katar vatandaşlarının, Kabe’nin de içerisinde bulunduğu Mescid-i Haram’a girişine izin verilmediğine yönelik ifadeler yer aldığı öne sürüldü.







Ulusal İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ali bin Damir el Merri olayı, dini ritüellerin yerine getirilmesine ilişkin insan hakları anlaşmalarınca güvence altına alınan hakların açık bir ihlali şeklinde yorumladı.





NORMALDE KONTROL YOK





İslam dinindeki hac ibadetinin yerine getirildiği yer olan Mescid-i Haram’a girişlerde, Suudi Arabistanlı yetkililerin milliyet ya da mezheplere özel bir uygulamasının normalde olmadığı biliniyor.





Katar basınının söz konusu iddialarına Suudi Arabistan cephesinden bir açıklama gelmedi.