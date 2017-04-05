Türkiye ile çıkan kriz Avrupa'daki Türkleri zor durumda bıraktı

Avusturya’nın Başkenti Viyana’nın Wiener Neustadt kasabasında 11 yıldır kebapçı dükkanı işleten Alihan Turgut’un işyeri, 20 yıldır Avusturya’da bulunmasına rağmen iyi derecede Almanca konuşamadığı gerekçesiyle kapatılıyor.

















Kapatma kararı Avusturya Basınında geniş yer buldu. Şehir yönetimi tarafından alınan karar gereği Nisan ayının sonunda kapatılacak olan işletme sahibi Alihan Tugrut hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Klaus Schneeberger, Turgut’un 20 yıldır Avusturya’da olmasına rağmen Almanca’sının yetersiz olduğuna dikkat çekti. RTL’nin aktardığına göre Schneeberger, “Eğer birisi yirmi yılı aşkın bir süredir Avusturya’da yeterli Almanca öğrenememişse ve şehir merkezinin ortasında bir iş yürütmek istiyorsa, Wiener’de buna ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.





Kararın politik olduğunu savunan birçok müşterisi ise Alihan Turgut’a destek veriyor.



